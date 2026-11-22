Na konferencji klimatycznej ONZ w tureckiej Antalyi przedstawiono nowy projekt deklaracji końcowej. Negocjacje między przedstawicielami ponad 190 państw trwały do późnej nocy, choć konferencja miała zakończyć się już w piątek, informuje Tagesschau.

Prezydent COP31 Murat Kurum ogłosił pojawienie się nowego tekstu około godziny pierwszej w nocy czasu lokalnego. Jak powiedział, zaproponowano dokument, który może być do przyjęcia dla wszystkich państw uczestniczących. Delegacje mają przeanalizować projekt, po czym przedstawiciele państw planują go omówić i przeprowadzić głosowanie.

Spór o paliwa kopalne

Główną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia pozostaje sformułowanie dotyczące odejścia od węgla, ropy i gazu. UE, małe państwa wyspiarskie oraz szereg innych krajów nalegają, aby taki zapis został bezpośrednio zawarty w deklaracji końcowej.

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Jednocześnie państwa eksportujące ropę, w tym Arabia Saudyjska, sprzeciwiają się takiemu sformułowaniu. W poprzedniej wersji dokumentu wzmianka o odejściu od paliw kopalnych została już usunięta. Krytycy ostrzegali, że może to oznaczać odejście od decyzji konferencji klimatycznej w Dubaju w 2023 roku.

Finansowanie i cele klimatyczne

Kurum wyraził przekonanie, że zastrzeżenia dotyczące paliw kopalnych zostały usunięte. Poinformował również o postępach w negocjacjach dotyczących rozwoju czystej energii i pomocy finansowej dla krajów najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatu. Jednocześnie ostateczne przyjęcie deklaracji w Antalyi w tamtym momencie pozostawało niepewne.

COP31 stała się pierwszą konferencją po tym, jak Program ONZ ds. Środowiska potwierdził, że globalne ocieplenie z dużym prawdopodobieństwem przekroczy granicę 1,5 stopnia Celsjusza. Ponad dziesięć lat temu państwa uzgodniły, że będą dążyć do ograniczenia wzrostu temperatury do tego poziomu.

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