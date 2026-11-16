Grupy państw arabskich i krajów rozwijających się na konferencji klimatycznej ONZ COP31 w Antalyi w Turcji sprzeciwiły się włączeniu nowych celów sektorowych do końcowej decyzji szczytu. Chodzi w szczególności o dobrowolną turecką inicjatywę elektryfikacji oraz zaproponowaną przez Brazylię mapę drogową odchodzenia od paliw kopalnych — informuje Climate Home News.

Spory dotyczące końcowej decyzji

Podczas sobotniej sesji podsumowującej negocjacje Grupa Arabska oraz grupa Like-Minded Developing Countries, do której należą duże kraje o gospodarkach wschodzących, oświadczyły, że nie chcą nowych celów sektorowych w końcowej decyzji. Dotyczy to dobrowolnego zobowiązania dotyczącego elektryfikacji, zaproponowanego przez turecką prezydencję. Według portalu poparło je około 30 państw, choć pełnej listy uczestników nie opublikowano.

Arabia Saudyjska sprzeciwiła się wzmiance w dokumencie o brazylijskiej globalnej mapie drogowej odchodzenia od paliw kopalnych. Indie wystąpiły przeciwko odniesieniom do raportów naukowych i wniosków, które uznają za zewnętrzne wobec procesu ONZ. Wśród nich jest niedawny raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska dotyczący reakcji na nieuniknione przekroczenie granicy ocieplenia o 1,5°C.

Te grupy państw, a także państwo-agresor Rosja, Argentyna i kraje afrykańskie, sprzeciwiły się wpisaniu do końcowej decyzji konsultacji w sprawie reformy procesu klimatycznego ONZ. Zaznaczyły, że wciąż nie ma konsensusu w sprawie odpowiednich propozycji.

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Kwestie finansowania

Opublikowania pierwszego projektu końcowej decyzji oczekiwano w poniedziałek. Turecka prezydencja planowała zgromadzić ministrów w połowie tygodnia, aby omówić tekst i szukać kompromisu. Alden Meyer, przedstawiciel organizacji analitycznej E3G, stwierdził, że współgospodarze szczytu — Turcja i Australia — znajdują się pod coraz większą presją z powodu konieczności uzgodnienia formalnych negocjacji, końcowej decyzji i inicjatyw agendy działań, w tym dotyczących elektryfikacji.

Kolejnym przedmiotem sporu jest finansowanie działań klimatycznych dla uboższych państw. Kraje rozwinięte przybyły na konferencję z niewielką liczbą nowych zobowiązań finansowych, co, według oceny portalu, ogranicza możliwości porozumień w sprawie wzmocnienia działań na rzecz redukcji emisji. Kraje rozwijające się domagają się określenia celu potrojenia finansowania adaptacji do poziomu co najmniej 120 mld dolarów rocznie do 2035 roku, podczas gdy kraje-donatorzy niechętnie zgadzają się na konkretne parametry.

Stanowisko Niemiec

Heike Henn, sekretarz stanu w niemieckim ministerstwie środowiska, oświadczyła, że wzmianka o mapie drogowej dotyczącej paliw kopalnych i tureckim celu „35 na 35” w końcowej decyzji nie jest dla Berlina głównym kryterium sukcesu. Turcja proponuje zwiększenie do 2035 roku udziału energii elektrycznej w światowym końcowym zużyciu energii do 35%.

Niemcy oficjalnie poparły dobrowolną inicjatywę elektryfikacji, jednak Henn zaznaczyła, że dokument może obejść się bez konkretnego wskaźnika liczbowego. Jej zdaniem nowe ilościowe cele globalne należy rozpatrzyć podczas kolejnego globalnego przeglądu planów klimatycznych, który ma zakończyć się w 2028 roku.

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