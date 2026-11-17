Cztery badania, które zostaną zaprezentowane na konferencji Neuroscience 2026, wskazują, że płeć biologiczna, czynniki dziedziczne i menopauza mogą wpływać na ryzyko choroby Alzheimera, reakcję na terapię oraz mechanizmy przewlekłego bólu. Informuje o tym ScienceDaily, powołując się na Society for Neuroscience.

Menopauza i czynniki genetyczne

W jednym z badań osoby z genetycznymi czynnikami ryzyka choroby Alzheimera inaczej reagowały na terapię hormonalną w okresie menopauzy niż uczestnicy bez takich czynników. Wynik zależał także od konkretnego połączenia hormonów. Wskazuje to, że przy ocenie opcji leczenia istotne mogą być zarówno podłoże genetyczne, jak i skład terapii hormonalnej.

Inne badanie dotyczyło gryzoni w stanie menopauzy, które miały genetyczne czynniki ryzyka choroby Alzheimera. Szczególnie podatne były u nich sieci mózgowe związane z pamięcią. Zdaniem badaczy może to wskazywać, że menopauza jest okresem zwiększonej podatności kobiet z genetyczną predyspozycją do choroby.

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Ból i stan zapalny

W mysim modelu fibromialgii samice zachowywały większą wrażliwość na dotyk i silniejszą aktywację układu odpornościowego niż samce. Badacze przypuszczają, że biologiczne mechanizmy przewlekłego bólu mogą różnić się w zależności od płci.

Kolejne badanie na myszach wykazało, że długotrwałe zapalenie jelit inaczej wpływało na pracę mózgu oraz zmiany związane z chorobą Alzheimera u samców i samic. Fibromialgia, charakteryzująca się stałym bólem i zmęczeniem, dotyka od 2% do 4% światowej populacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia na chorobę Alzheimera cierpi od 35 do 40 milionów ludzi na świecie.

Spersonalizowane podejście

Moderatorka konferencji prasowej Liisa Galea zaznaczyła, że badanie biologii kobiet oraz możliwych różnic płciowych w objawach i czynnikach ryzyka choroby Alzheimera może pomóc w określeniu metod dokładniejszego leczenia. Badacze traktują te wyniki jako podstawę dla bardziej spersonalizowanej terapii choroby Alzheimera, fibromialgii i innych złożonych zaburzeń neurologicznych.

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