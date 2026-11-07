75-letni pracownik zginął w kopalni Duketon South — ABC News Australia

W Australii 75-letni pracownik kontraktowy zginął w wyniku incydentu w miejscu pracy w kopalni Duketon South należącej do Regis Resources, w regionie Goldfields w Australii Zachodniej, informuje ABC News.

Pomoc na miejscu zdarzenia

Do incydentu doszło na terenie operacyjnym Duketon South, położonym około 130 kilometrów na północ od miasta Laverton i ponad 700 kilometrów od Perth. Służby ratunkowe wezwano do obozu górniczego w Bandya około godziny 12:30 w piątek, 6 listopada.

Przed przybyciem służb ratunkowych personel medyczny kopalni udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy, jednak nie udało się go reanimować.

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Śledztwo w sprawie śmierci

Regis Resources potwierdziła, że zmarły należał do zespołu wykonawcy i wykonywał pracę w Duketon South. Firma wstrzymała działalność w Duketon na czas śledztwa i poinformowała o zapewnieniu wsparcia osobom dotkniętym incydentem, w tym za pośrednictwem programów pomocy dla pracowników.

Okoliczności śmierci bada WorkSafe. Inspektorzy i śledczy przygotowują się do przybycia na miejsce zdarzenia, gdy tylko będzie to możliwe. Policja Australii Zachodniej również przygotuje raport dla koronera.

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