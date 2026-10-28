W pobliżu przejścia granicznego Angur Adda w dystrykcie Dolny Południowy Waziristan w Pakistanie w wyniku ostrzału zginęła jedna osoba. Kolejnych pięciu członków jednej rodziny zostało rannych po tym, jak pocisk moździerzowy trafił w ich dom.

Ostrzał w pobliżu Angur Adda

Jak informuje Dawn, pakistańscy urzędnicy oświadczyli, że we wtorek siły afgańskie otworzyły ogień do posterunków granicznych pakistańskiej armii oraz obszarów mieszkalnych w pobliżu Angur Adda. Według nich ogień prowadzono z pozycji na terytorium Afganistanu przy użyciu broni snajperskiej, broni strzeleckiej i ciężkiego uzbrojenia.

Publikacja nie podała nazwiska zabitego ani informacji o stanie rannych.

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Odpowiedź pakistańskich sił

Pakistańskie źródła oświadczyły, że siły bezpieczeństwa odpowiedziały ogniem w kierunku posterunków granicznych afgańskiego ruchu Taliban, stanowisk moździerzowych i umocnień obronnych. Twierdzą, że pakistańskie siły użyły broni strzeleckiej i ciężkiego uzbrojenia, w tym artylerii.

Źródła twierdzą również, że afgańscy bojownicy opuścili swoje pozycje, a pakistańskie siły kontrolują odcinek granicy. Angur Adda jest jednym z ważnych przejść na granicy pakistańsko-afgańskiej, przez które odbywa się handel i przemieszczanie ludzi między obu krajami.

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