W czwartek, 19 listopada, na tymczasowo okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie ruch na Moście Krymskim został tymczasowo wstrzymany po ataku. Jak informuje The Moscow Times, poinformował o tym w Telegramie Serhij Aksionow, mianowany przez Moskwę szef okupacyjnej administracji Krymu.

Ocena szkód

Według Aksionowa trwa ocena szkód wyrządzonych w wyniku ataku. W jego komunikacie, na który powołuje się wydanie, mowa jest o tymczasowym wstrzymaniu ruchu oraz ocenie skutków ataku.

Most Krymski łączy terytorium Rosji, państwa-agresora, z tymczasowo okupowanym ukraińskim Krymem. W 2014 roku Rosja podjęła próbę nielegalnej aneksji półwyspu.

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Trzeci atak

Wydanie nazwało ten atak trzecim atakiem na most w ciągu tygodnia. W dodatkowym opisie materiału zaznaczono również, że Ukraina zaatakowała most po raz trzeci w ciągu trzech dni.

W materiale Reutersa opublikowanym przez The Moscow Times zaznaczono, że doszło do tego przed zaplanowanymi na czwartek spotkaniami Władimira Putina z amerykańskimi i chińskimi odpowiednikami.

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