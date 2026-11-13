Para zatrzymana na Majorce w sprawie uchylania się od zapłaty 23 mln euro podatków — Der Spiegel
Na hiszpańskiej wyspie Majorka zatrzymano parę, której niemiecki wymiar sprawiedliwości poszukiwał pod zarzutem uchylania się od zapłaty 23 milionów euro podatków. Zatrzymanie nastąpiło we wtorek we współpracy z policjantami z niemieckiej Saksonii, informuje Der Spiegel, powołując się na hiszpańską policję.
Przeszukanie willi i pomieszczeń
Śledczy przeprowadzili przeszukania w luksusowej willi zatrzymanych w gminie Calvià na południowym zachodzie Majorki, a także w pomieszczeniach komercyjnych w Palmie. Podczas przeszukań zabezpieczono 13 650 euro w gotówce, 30 kart kredytowych, siedem telefonów i cztery komputery.
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Według hiszpańskiej policji zablokowano również konta bankowe pary.
Możliwa ekstradycja
Hiszpański sąd ma zdecydować, czy wydać zatrzymanych Niemcom. Dochodzenie wobec pary prowadzi tam prokuratura w Chemnitz.