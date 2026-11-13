Na hiszpańskiej wyspie Majorka zatrzymano parę, której niemiecki wymiar sprawiedliwości poszukiwał pod zarzutem uchylania się od zapłaty 23 milionów euro podatków. Zatrzymanie nastąpiło we wtorek we współpracy z policjantami z niemieckiej Saksonii, informuje Der Spiegel, powołując się na hiszpańską policję.

Przeszukanie willi i pomieszczeń

Śledczy przeprowadzili przeszukania w luksusowej willi zatrzymanych w gminie Calvià na południowym zachodzie Majorki, a także w pomieszczeniach komercyjnych w Palmie. Podczas przeszukań zabezpieczono 13 650 euro w gotówce, 30 kart kredytowych, siedem telefonów i cztery komputery.

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Według hiszpańskiej policji zablokowano również konta bankowe pary.

Możliwa ekstradycja

Hiszpański sąd ma zdecydować, czy wydać zatrzymanych Niemcom. Dochodzenie wobec pary prowadzi tam prokuratura w Chemnitz.

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