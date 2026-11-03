Na Malediwach aresztowano byłego ministra spraw zagranicznych Abdullę Shahida pod zarzutem przemocy seksualnej wobec dziecka. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na policję Malediwów.

Aresztowanie na podstawie decyzji sądu

Według policji Shahid został aresztowany późnym wieczorem 2 listopada, około godziny 22:00 czasu lokalnego. Aresztowania dokonano na podstawie decyzji sądu.

Były szef MSZ zaprzeczył stawianym mu zarzutom, podały lokalne media. W informacji nie przedstawiono innych szczegółów sprawy.

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Kontekst polityczny

Shahid jest jednym z czołowych kandydatów do nominacji głównej opozycyjnej Malediwskiej Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w 2028 roku. W latach 2021–2022 przewodniczył Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ.

Shahid niedawno przebywał w Nowym Delhi, gdzie w wywiadzie dla mediów krytykował wizytę prezydenta Mohameda Muizzu w Pakistanie. Oskarżał głowę państwa o kierowanie Malediwów w „antyindyjskim” kierunku.

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