W wyniku eksplozji w zakładzie metalurgicznym HABAS Demir Celik w Aliadze, około 60 kilometrów na północ od Izmiru w Turcji, zginęło 16 osób, a kolejnych 13 zostało rannych. Prezydent Recep Tayyip Erdogan poinformował o rozpoczęciu dochodzeń w sprawie okoliczności tragedii, podaje Dawn.

Według Erdogana dwie ranne osoby są w ciężkim stanie. Gubernator prowincji Izmir Suleyman Elban oświadczył, że po eksplozji na terenie zakładu uwięzionych zostało ośmiu pracowników.

Co wiadomo o eksplozji

Eksplozja nastąpiła około południa w zakładzie prywatnej grupy HABAS, należącej do największych producentów stali w Turcji. Na opublikowanych w internecie nagraniach widać było gęsty dym i płomienie nad jedną z wysokich konstrukcji zakładu.

Według gubernatora Izmiru do wypadku doszło podczas wymiany kotła. Suwnica mostowa wpadła do pieca łukowego, co spowodowało eksplozję w hali stalowni. Burmistrz Izmiru Cemil Tugay informował, że ratownicy rozbierali zawaloną platformę, a poszkodowani byli pracownikami zakładu.

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Świadkini Deniz Ulker powiedziała agencji Anadolu, że eksplozja przypomniała jej trzęsienie ziemi: zobaczyła gęsty czarny dym i pożar w pobliżu komina. Kierowca ciężarówki zakładu Turan Ilbay porównał zdarzenie do wybuchu bomby.

Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa pracy

Zrzeszenia pracowników informowały o długotrwałych problemach z bezpieczeństwem w HABAS. Gazeta Evrensel podała, że w ciągu ostatniej dekady w pracy w tym zakładzie zginęło co najmniej 11 pracowników. Firma HABAS nie odpowiedziała na zapytanie AFP.

Turecka Partia Pracy oświadczyła, że był to już trzeci przypadek śmierci pracowników w HABAS w ciągu trzech tygodni. Według jej danych 21 października jeden pracownik zginął po upadku z ośmiometrowej drabiny, a inny zmarł w wyniku wybuchu opony, którą pompował przy sprzęcie budowlanym.

Lewicowy Egejski Związek Pracowników obarczył odpowiedzialnością za tragedię kierownictwo firmy. Prokurdyjska Partia DEM wezwała do przejrzystego ustalenia przyczyn eksplozji, możliwych zaniedbań i osób odpowiedzialnych.

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