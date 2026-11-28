Naukowcy zidentyfikowali cztery miejsca na Księżycu, w których anomalie grawitacyjne mogą wskazywać na istnienie podziemnych tuneli lawowych. Według ScienceAlert możliwe pustki znajdują się w pobliżu Vallis Schröteri, Rima Mairan i krateru Wollaston.

Poszukiwania na podstawie danych grawitacyjnych

Geonaukowcy Juan Loscarcos i Andrew Dombard z University of Illinois Chicago przeanalizowali model pola grawitacyjnego Księżyca o wyższej rozdzielczości, który NASA opublikowała w maju 2025 roku. Uwzględnili rzeźbę powierzchni i porównali słabe anomalie grawitacyjne z komputerowymi modelami sygnałów, które mogłyby wytwarzać puste tunele o różnych rozmiarach.

Pustka ma mniejszą masę niż taka sama objętość litej skały, dlatego siła grawitacji nad nią może być nieco słabsza. Takie niewielkie różnice zarejestrowały dwa aparaty misji NASA GRAIL, które mapowały pole grawitacyjne Księżyca w latach 2011–2012.

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Tunele mogą mieć mniej niż 2 kilometry szerokości

Dla wszystkich czterech miejsc obliczenia są zgodne z prawdopodobnymi tunelami o szerokości mniejszej niż 2 kilometry, pogrzebanymi pod około 100 metrami księżycowej skały. Takie rozmiary odpowiadają znanym ograniczeniom wytrzymałości stropów tuneli lawowych. Wcześniejsze badania z 2017 i 2024 roku sugerowały struktury o szerokości do 9 kilometrów, jednak dalsza analiza wykazała, że wiele z nich prawdopodobnie nie byłoby w stanie utrzymać własnego stropu.

Badacze przypuszczają, że te pustki mogły powstać z mniejszych podziemnych kanałów, które stopniowo rozszerzały się pod wpływem rozżarzonej lawy. Jednocześnie obiekty nie są jeszcze uznawane za potwierdzone: podobne sygnały grawitacyjne mogą również tworzyć inne zmiany gęstości księżycowych skał. Do sprawdzenia hipotezy potrzebne są obserwacje radarowe i bardziej szczegółowe mapowanie geologiczne. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Icarus.

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