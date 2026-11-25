Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego wysłał na Międzynarodową Stację Kosmiczną organoidy mózgowe — wyhodowane w laboratorium modele tkanki mózgowej. Po 40 dniach na orbicie w próbkach ze zmianami genetycznymi związanymi z chorobą Alzheimera wykryto zmiany molekularne i komórkowe, które mogą być przydatne w badaniu tej choroby neurodegeneracyjnej. Informuje o tym ScienceAlert.

Eksperyment na orbicie

Organoidy wyhodowano tak, aby odtwarzały część mutacji genetycznych związanych z chorobą Alzheimera. Dla porównania badacze wykorzystali próbki bez takich zmian, a także kontrolne organoidy, które pozostawały na Ziemi w kontrolowanych warunkach.

Na pokładzie stacji organoidy znajdowały się w szczelnym pojemniku laboratoryjnym w temperaturze ciała; nie przeprowadzano na nich żadnych specjalnych manipulacji. Po powrocie próbek naukowcy przeanalizowali ich skład chemiczny i procesy komórkowe.

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Białka i odpowiedź komórkowa

W części próbek orbitalnych z modelem choroby Alzheimera odnotowano wyższe poziomy beta-amyloidu i fosforylowanego białka tau. Oba białka gromadzą się w mózgach osób z tą chorobą. Naukowcy zauważyli również sygnały związane z wczesnymi etapami rozwoju choroby.

Według oceny autorów komórki mogły reagować na stresy lotu kosmicznego, między innymi aktywując wewnętrzne procesy związane z produkcją energii. Badacze zaznaczyli, że mikrograwitacja, promieniowanie, zmiany pól magnetycznych i zaburzenia rytmów dobowych w kosmosie łączą się ze stresem oksydacyjnym, zaburzeniami pracy mitochondriów oraz zmianami w układach zapalnych.

Jednocześnie organoidy nie są dokładnymi kopiami ludzkiego mózgu, a wykorzystane zmiany genetyczne są związane jedynie z niewielką częścią przypadków choroby Alzheimera. Kolejne badania mogą obejmować bardziej złożone modele z mikroglejem — komórkami odpornościowymi mózgu — aby dokładniej badać stan zapalny, starzenie się i dojrzewanie różnych typów komórek w warunkach lotu kosmicznego.

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