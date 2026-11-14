Japońska policja zatrzymała na wyspie Okinawa 27-letniego kapitana Sił Powietrznych USA pod zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Według Channel NewsAsia, zatrzymanie miało miejsce w sobotę, 14 listopada, w mieście Okinawa.

Nocne zatrzymanie

Rzecznik policji prefektury Okinawa powiedział AFP, że wojskowy został zatrzymany około godziny 03:09, gdy jechał drogą w mieście Okinawa. Według agencji Kyodo News kapitan służy w bazie lotniczej Kadena na Okinawie. Przedstawiciele bazy nie byli od razu dostępni do komentarza.

Ograniczenia dla amerykańskich wojskowych

Do zatrzymania doszło tydzień po tym, jak Tokio i Waszyngton uzgodniły środki mające zapobiegać przestępstwom popełnianym przez amerykańskich wojskowych na Okinawie. Porozumienie osiągnięto po zabójstwie, z którym, jak informowano, mógł być związany amerykański piechur morski.

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W ubiegłym tygodniu amerykańscy urzędnicy ogłosili również przedłużenie do 7 grudnia godziny policyjnej dla wojskowych niższych rangą. Wszystkim amerykańskim wojskowym zakazano spożywania alkoholu poza domem między północą a 05:00. Policja zaznaczyła, że nie jest jasne, czy zatrzymany kapitan naruszył te ograniczenia.

Amerykańska obecność na Okinawie

W Japonii stacjonuje około 54 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z których większość przebywa na Okinawie. Przestępstwa popełniane przez członków amerykańskiego kontyngentu wojskowego pozostają źródłem napięć w relacjach między dwoma sojusznikami w dziedzinie bezpieczeństwa.

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