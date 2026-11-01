W Japonii policja prefektury Okinawa zatrzymała 21-letniego kaprala Korpusu Piechoty Morskiej USA Kelvina Montoyę Cardonę pod zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Jak informuje The Japan Times, wojskowy z obozu Hansen jest podejrzewany o prowadzenie pojazdu na drodze krajowej w mieście Okinawa około godziny 00:25 w sobotę.

Wyniki badania alkomatem

Według policji około godziny 00:15 wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym, po którym kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Śledczy uważają, że Cardona wrócił na miejsce incydentu, gdzie funkcjonariusze przeprowadzili badanie alkomatem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Został zatrzymany po tym, jak wynik testu wykazał poziom alkoholu ponad dwukrotnie wyższy od ustawowego limitu. Według informacji policji wojskowy przyznał się do zarzutów. Funkcjonariusze będą również prowadzić wobec niego dochodzenie w związku ze zgłoszeniem o opuszczeniu miejsca wypadku.

Godzina policyjna

Incydent miał miejsce podczas godziny policyjnej, która trwała od północy do 05:00. Amerykańskie wojsko wprowadziło to 30-dniowe ograniczenie 9 października po zatrzymaniu innego żołnierza piechoty morskiej ze stacji lotniczej Korpusu Piechoty Morskiej USA Futenma w mieście Ginowan. Jest on podejrzewany o rabunek i zabójstwo kobiety z Okinawy w hotelu w mieście Naha.

Czytaj nas na