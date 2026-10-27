We wtorek przez południowo-wschodnią część australijskiego stanu Queensland przeszła seria niebezpiecznych burz, które przyniosły grad o średnicy do 7 centymetrów. Poinformował o tym ABC News.

Grad do siedmiu centymetrów

Biuro Meteorologiczne potwierdziło, że między 14:30 a 15:30 w Yamanto, Flinders View, Ripley i Mudgeeraba odnotowano grad o średnicy od 3 do 7 centymetrów. W Mudgeeraba zarejestrowano gradziny o nietypowym kształcie.

Zgodnie z oficjalną definicją biura, za gigantyczny uznaje się grad o średnicy ponad 5 centymetrów. Taki grad może ranić ludzi oraz uszkadzać samochody, okna, domy i uprawy.

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Ostrzeżenia przed wiatrem i ulewami

Ostrzeżenie przed silną burzą wydano dla Loganu, części Ipswich, Gold Coast, Brisbane i obszaru Scenic Rim. Meteorolodzy ostrzegli przed silnymi, miejscami niszczycielskimi porywami wiatru, dużym, a być może gigantycznym gradem oraz intensywnymi opadami, które mogą spowodować nagłe podtopienia.

Oddzielne ostrzeżenie obowiązywało również dla części rejonów prognoz Central Highlands and Coalfields, Wide Bay and Burnett oraz Southeast Coast. W 2020 roku w pobliżu Brisbane odnotowano gradziny o średnicy 14 centymetrów.

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