W rejonie Al-Makatira w jemeńskiej prowincji Lahidż dziesiątki żołnierzy wojsk rządowych i hutich zginęły oraz zostały ranne podczas zaciekłych walk po zakrojonej na szeroką skalę lądowej ofensywie ugrupowania. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na emirackie wydanie Al-Ain News.

Walki o obszary górskie

Według źródeł Al-Ain w Jemenie hutich zaatakowali pozycje sił rządowych w rejonie Al-Makatira, na północnych podejściach do Lahidżu. Ugrupowanie, według tych danych, próbuje przejąć kontrolę nad tunelem Al-Mukatara, górską twierdzą Al-Mukatara oraz targiem Al-Rubu w dolinie Hajża al-Abd.

Przez tę dolinę przebiega główna droga między miastami Taiz i Aden. Walki rozprzestrzeniły się również na front Haifan, gdzie hutich, jak podaje Al-Ain, próbują posunąć się w kierunku góry Anan, górującej nad znacznymi obszarami między Haifanem a Al-Makatirą.

Podczas starć samoloty wojskowe przeprowadziły serię uderzeń na pozycje i zgrupowania hutich, aby odeprzeć ich atak na rejon Al-Makatira, pisze Al-Ain. Wydanie twierdzi, że ofensywa ugrupowania może mieć na celu dotarcie do rejonu Tur al-Baha w Lahidżu, który jest jednym z głównych podejść do Adenu.

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Przechwycenie drona w Arabii Saudyjskiej

Tego samego dnia koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu drona wystrzelonego przez hutich w rejonie Mekki. Strona saudyjska oświadczyła, że ugrupowanie przez kilka tygodni atakowało lotniska, infrastrukturę energetyczną i miasta królestwa za pomocą dronów oraz rakiet.

Sytuacja humanitarna w Taiz

Według Arab News hutich utrzymują w oblężeniu miasto Taiz oraz 71 pracowników ONZ, co znacznie ogranicza działalność humanitarną organizacji na terytoriach kontrolowanych przez ugrupowanie.

Według Arab News ponad 800 tysięcy mieszkańców rejonu Taiz zostało odciętych od niezbędnych dostaw po zaostrzeniu oblężenia na początku października, gdy hutich zajęli drogę łączącą Taiz z Adenem. Według oceny Światowego Programu Żywnościowego około trzy czwarte poszkodowanej ludności zależy od pomocy humanitarnej.

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