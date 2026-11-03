Uzbrojeni napastnicy zabili pięciu policjantów na trasie Sokoto–Gusau w północno-zachodniej Nigerii, gdy jechali oni ze stanu Sokoto do sąsiedniego stanu Zamfara. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Atak na autobus

Policjanci podróżowali autobusem należącym do służby transportowej stanu Zamfara. W poniedziałek wieczorem napastnicy zatrzymali pojazd na trasie Sokoto–Gusau i otworzyli ogień. Rzecznik policji Abdullahi Faruk potwierdził incydent i oświadczył, że ciała pięciu funkcjonariuszy przewieziono do kostnicy szpitala klinicznego Uniwersytetu Usmanu Danfodiyo w Sokoto.

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Delegacja do Zamfary

Według agencji policjanci jechali do Zamfary, aby wykonać specjalne zadanie. Zostali skierowani do zapewnienia bezpieczeństwa podczas prawyborów partii All Progressives Congress w okręgu senatorskim Zamfara North, na obszarze samorządowym Kaura-Namoda.

W stanach Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna i Kebbi uzbrojone grupy wielokrotnie atakowały podróżnych i społeczności wiejskie oraz porywały ludzi dla okupu — podaje Agencja Anadolu.

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