W mieście Phuket w Tajlandii bezterminowo wstrzymano przyjmowanie odpadów na głównym składowisku, ponieważ jest ono przepełnione. Ciężarówki, które nie chciały czekać na rozładunek, wyrzuciły odpady wzdłuż drogi dojazdowej, blokując przejazd innym pojazdom.

O wstrzymaniu poinformował burmistrz miasta Suppachok Laongphet. Według Bangkok Post, odbiór odpadów zostanie wstrzymany, dopóki teren składowiska nie zostanie zreorganizowany. Lokalne władze prowadzą również rozmowy z organami samorządu lokalnego i wykonawcami zajmującymi się transportem śmieci.

Składowisko przekroczyło projektową pojemność

Według burmistrza na terenach przeznaczonych do zagospodarowania odpadów na Phuket zgromadziło się ponad 1,2 mln ton śmieci, choć ich pierwotna pojemność wynosiła około 900 tys. ton. Władze pilnie zaangażowały dodatkowy sprzęt, aby przygotować miejsce na działającym składowisku do przyjmowania nowych odpadów.

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Urzędnicy codziennie rozprowadzają i zagęszczają śmieci w sektorach składowiska, aby zwolnić miejsce dla nowych dostaw. Problem pogłębiają rozwój miasta, wzrost liczby ludności i rozwój turystyki, przez które ilość odpadów nadal rośnie.

Spalarnia odpadów nie radzi sobie z ilością śmieci

Jedyna w prowincji spalarnia odpadów może przetworzyć około 700 ton odpadów dziennie, podczas gdy Phuket wytwarza każdego dnia około 1 200 ton śmieci. W szczycie sezonu turystycznego wskaźnik ten znacznie rośnie.

Według stanu na sobotę na terenie, z którego odpady trafiają do zakładu, zgromadziło się ponad 12 tys. ton śmieci przy projektowej pojemności 9 tys. ton. Druga spalarnia odpadów, której ukończenie jest oczekiwane do czerwca przyszłego roku, ma zwiększyć wydajność o 500 ton dziennie. Burmistrz podkreślił, że samo zwiększenie skali spalania nie wystarczy, i wezwał mieszkańców, firmy oraz instytucje państwowe do ograniczenia wytwarzania odpadów i ich recyklingu.

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