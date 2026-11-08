W Tajlandii, na wyspie Phuket, władze zburzyły budowle, które nielegalnie zajęły teren plaży Freedom w dystrykcie Mueang. Podczas operacji policja zatrzymała czterech podejrzanych, informuje Bangkok Post.

Demontaż na wybrzeżu

Operacją w tambonie Karon kierował minister zasobów naturalnych i środowiska Suchart Chomklin. Uczestniczyło w niej około 350 pracowników służby ochrony lasów, władz lokalnych i policji. Do rozbiórki budynków wykorzystano ciężki sprzęt.

Według urzędników budowle zajmowały dziewięć rai, czyli 14 400 metrów kwadratowych, terenu plaży. Celem operacji było przywrócenie swobodnego dostępu publicznego do plaży Freedom. Chomklin oświadczył, że dla szerokiej publiczności wstęp na plażę powinien być bezpłatny.

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Sprzedaż dokumentów gruntowych

Według ministra w schemacie wykorzystywano dokumenty własności dotyczące innych działek, aby nielegalnie sporządzać dokumenty gruntowe dla terenów w pobliżu plaży Freedom. Następnie dokumenty te sprzedawano obywatelom Tajlandii za 3–5 mln bahtów za rai, a cudzoziemcom — za 16 mln bahtów za rai.

Chomklin oszacował wpływy z nielegalnej sprzedaży ziemi i rozwoju działalności gospodarczej na plaży na około 3 mld bahtów. Według niego władze muszą ustalić sprawiedliwe odszkodowania dla kupujących, którzy zostali wprowadzeni w błąd, a także zapewnić ochronę świadków w sprawie.

Dyrektor generalny Królewskiego Departamentu Leśnictwa Nikorn Sirarotchananon poinformował, że na odzyskanych terenach utworzono już rekreacyjny las o powierzchni 41 rai, czyli 65 600 metrów kwadratowych. Łącznie władze dążą do odzyskania 260 rai, czyli 416 000 metrów kwadratowych, terenu plaży Freedom, która jest częścią lasu rezerwowego. Minister oświadczył również, że od zagranicznych odwiedzających będą pobierane odpowiednie opłaty na utrzymanie plaży.

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