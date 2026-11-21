W USA instytucjonalny wolumen obrotu kontraktami na platformie rynków prognostycznych Kalshi osiągnął w październiku 26,3 mld dolarów wobec 622,7 mln dolarów w kwietniu. Oznacza to wzrost o 4 124% w ciągu sześciu miesięcy, poinformował Fortune, powołując się na dane spółki.

Liczba rachunków instytucjonalnych dokonujących transakcji na platformie wzrosła z 312 do 822. Spośród nich 242 rachunki handlowały miesięcznie na kwotę ponad 1 mln dolarów. Statystyki nie obejmowały transakcji na bezterminowych kontraktach futures Kalshi, animatorów rynku, wyznaczonych dostawców płynności ani wewnętrznych rachunków spółki.

Niemal cały wolumen 26,3 mld dolarów przypadł na handel za pośrednictwem zwykłej księgi zleceń, a nie na indywidualnie uzgadniane duże transakcje. Jednocześnie dane publiczne nie pozwalają ustalić, jakie dokładnie transakcje przeprowadzali uczestnicy instytucjonalni i którymi kontraktami handlowali.

Kontrakty sportowe dominują

Według Ticker Tracker, w ciągu 30 dni do 20 listopada zakłady łączone i kontrakty sportowe zapewniły około 85% całkowitego wolumenu Kalshi. Na kontrakty finansowe i ekonomiczne łącznie przypadło mniej niż 1%. Statystyka ta obejmuje wszystkich traderów platformy, a nie tylko instytucjonalnych, i opiera się na wartości nominalnej kontraktów.

Profesor ekonomii Dartmouth College Eric Zitzewitz wyodrębnił trzy typy uczestników instytucjonalnych: animatorów rynku, kontrahentów w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące zakładów łączonych oraz traderów wykorzystujących błędy behawioralne drobnych uczestników, w tym zawyżanie oceny mało prawdopodobnych wyników.

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Profesor University College Dublin Karl Whelan przypuszcza, że wzrost aktywności instytucjonalnej może być przede wszystkim związany z funduszami i bukmacherami oferującymi detalicznym klientom łączone zakłady sportowe. Według szacunków H2 Gambling Capital, w pierwszym miesiącu tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata rynki prognostyczne przetworzyły około 27% wolumenu legalnych zakładów sportowych w USA.

Przykłady zabezpieczania ryzyka

Przedstawiciele Kalshi i brokerzy podają przykłady zabezpieczania ryzyka. W szczególności ekologiczny fundusz hedgingowy w kwietniu wykorzystał kontrakt powiązany z aukcją uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Kalifornii. Spółka Tomorrow Recycling w listopadzie zabezpieczała ryzyko cenowe kartonu za pomocą kontraktów powiązanych z indeksem amerykańskiego Biura Statystyki Pracy.

Broker Greenlight Commodities poinformował, że organizował transakcje na Kalshi o wartości od 25 tys. do 7 mln dolarów, zazwyczaj od 100 tys. do 250 tys. dolarów. Jednocześnie broker nie zawsze zna bazowe pozycje klientów, dlatego nie może ilościowo ocenić efektu takich zabezpieczeń. Fortune zaznacza, że przykłady hedgingu istnieją, jednak obecnie stanowią one niewielką część handlu instytucjonalnego na platformie.

Dalszy wzrost mogą ograniczać wymóg pełnego pokrycia potencjalnych strat środkami oraz niepewny status prawny kontraktów sportowych. Stany USA twierdzą, że takie kontrakty są nielegalnym hazardem, podczas gdy w październiku amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary zaproponowała wyraźne określenie ich jako swapów podlegających jej jurysdykcji.

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