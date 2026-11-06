Na plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin zauważono dziewięciu generałów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej z oznaczeniami ich dowództw. Dało to podstawy do przypuszczeń o nowym składzie kierownictwa pięciu dowództw teatrów działań wojennych po czystkach kadrowych, informuje South China Morning Post. Takie nominacje nie zostały oficjalnie ogłoszone, dlatego nie wiadomo, czy oficerowie ci pełnią obowiązki tymczasowo, czy na stałe.

Prawdopodobni szefowie dowództw

W Dowództwie Wschodniego Teatru Działań Wojennych prawdopodobnym pełniącym obowiązki komisarza politycznego może być generał porucznik Zhang Jichun, który wcześniej był zastępcą komisarza politycznego tego dowództwa. Jego dowódcą jest generał Yang Zhibin, o którego nominacji informowano w ubiegłym roku. Dowództwo odpowiada między innymi za strategiczne kierunki na Morzu Wschodniochińskim, Oceanie Spokojnym i w Cieśninie Tajwańskiej.

Za prawdopodobnego dowódcę Dowództwa Południowego Teatru Działań Wojennych uznano wiceadmirała Wanga Xiangfenga — byłego zastępcę dowódcy, który kierował również Akademią Marynarki Wojennej w Dalianie. Dowództwo to kontroluje kierunki południowe, w tym na Morzu Południowochińskim. Jednocześnie w nagraniach wideo z plenum nie znaleziono oczywistego kandydata na stanowisko jego komisarza politycznego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Teatry Centralny, Zachodni i Północny

Prawdopodobnym komisarzem politycznym Dowództwa Centralnego Teatru Działań Wojennych może być generał porucznik Liang Ping, który wcześniej był jego zastępcą. Dowództwo Centralne znajduje się w Pekinie i odpowiada za obronę stolicy oraz wsparcie operacyjne innych dowództw teatrów działań wojennych. Dowódcą tego zgrupowania wcześniej potwierdzono generała Han Shengyana.

Na zachodzie prawdopodobnym pełniącym obowiązki dowódcy może być generał porucznik Wen Junfei, a komisarzem politycznym — generał porucznik Zhang Shaoying. Dowództwo Zachodniego Teatru Działań Wojennych koncentruje się na bezpieczeństwie wzdłuż granicy chińsko-indyjskiej, a także w Sinciangu i Tybecie. W Dowództwie Północnego Teatru Działań Wojennych za prawdopodobnego dowódcę uznano generała porucznika Peng Jingtanga, a za komisarza politycznego — wiceadmirała Li Dongyou. Dowództwo to odpowiada za Półwysep Koreański, Morze Żółte i Morze Japońskie.

Skutki czystki kadrowej

Na ostatnim plenum z partii wykluczono trzech byłych szefów dowództw teatrów działań wojennych: byłego komisarza politycznego Dowództwa Wschodniego Liu Qingsonga, byłego dowódcę Dowództwa Północnego Huang Minga oraz byłego dowódcę Dowództwa Zachodniego Wang Haijianga. Od 2023 roku około 30 generałów zostało objętych śledztwem, a kolejnych dziewięciu generałów zniknęło z przestrzeni publicznej. Wszyscy wcześniej zajmowali wysokie stanowiska w ChALW.

Czytaj nas na