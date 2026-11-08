W Izraelu uczestnicy rynku prognostycznego Polymarket ocenili prawdopodobieństwo, że premier Binjamin Netanjahu opuści stanowisko do 30 czerwca 2027 roku, na 68%. Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na otwarte dane platformy.

Chodzi o cenę rynkową kontraktu odnotowaną 8 listopada 2026 roku. Odzwierciedla ona zakłady uczestników, a nie wyniki sondażu opinii publicznej ani oficjalną prognozę.

Notowania kontraktów

Prawdopodobieństwo odejścia Netanjahu do 31 grudnia 2026 roku na Polymarket wynosiło 44,5%, czyli około 26 punktów procentowych więcej niż tydzień wcześniej. Dla kontraktu z terminem 31 marca 2027 roku wskaźnik wynosił 66%.

W ciągu poprzednich 24 godzin wolumen handlu trzema aktywnymi kontraktami osiągnął około 35 tys. dolarów. Źródło zaznacza, że przy niewielkich wolumenach nawet kilka zakładów może wyraźnie wpływać na ceny. Łączny wolumen zakładów na rynku dotyczącym terminu możliwego odejścia Netanjahu wyniósł około 125 mln dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wzrost notowań nastąpił po doniesieniu o przyznaniu Gadiemu Eisenkotowi pierwszej możliwości utworzenia rządu. Jednocześnie platforma nie wyjaśnia motywów traderów, dlatego zbieżność czasowa nie dowodzi przyczyn ruchu cen.

Misja dla Eisenkota

Biuro prezydenta Izraela poinformowało 5 listopada, że Eisenkota rekomendowali posłowie reprezentujący 67 ze 120 miejsc w Knesecie. Netanjahu rekomendowali ustawodawcy reprezentujący 46 miejsc, podczas gdy jedna frakcja licząca siedmiu deputowanych nie wskazała kandydata.

7 listopada biuro prezydenta ogłosiło, że były szef armii i lider opozycyjnej partii Yashar, Gadi Eisenkot, otrzyma misję utworzenia rządu. Formalne przekazanie misji zaplanowano na 8 listopada. Następnie będzie miał 28 dni na utworzenie większości liczącej co najmniej 61 głosów, a prezydent Icchak Herzog będzie mógł przedłużyć ten termin maksymalnie o 14 dni.

Otrzymanie misji nie oznacza automatycznej zmiany rządu: Netanjahu pozostaje pełniącym obowiązki premiera, dopóki nowy gabinet nie zostanie zaprzysiężony. Na innym rynku Polymarket dotyczącym kolejnego premiera Eisenkota oceniano na 66,8%, a Netanjahu na 18,6%.

Czytaj nas na