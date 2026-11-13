Na placu budowy piątej rozbudowy Elektrowni Wodnej Tarbela w dystrykcie Haripur w Pakistanie przez całą dobę betonowane jest zapadlisko, które powstało po zawaleniu słabej masy skalnej. Inżynierowie i pracownicy dążą do terminowego zakończenia prac, aby projekt został oddany do użytku zgodnie z harmonogramem, informuje Dawn.

Wodę z wykopu odpompowano

Do zawalenia doszło w poniedziałek rano podczas prac w tunelu łączącym drugiego stopnia. Woda z wykopu ujęcia wody przedostała się do tunelu i obszaru hali maszyn, która nadal jest w budowie. Wszyscy pracownicy wykonujący zwykłe prace zostali natychmiast ewakuowani.

Według urzędników i administracji dystryktu Haripur woda z wykopu została całkowicie odpompowana i nie napływa już do niżej położonych obszarów roboczych. Jednocześnie za pomocą potężnych pomp nadal odpompowywana jest woda z niedokończonej hali maszyn.

Prace mogą zakończyć się w ciągu tygodnia

Źródło na placu budowy oświadczyło, że po wstępnej ocenie incydentu przez konsultantów, wykonawców i zespół pakistańskiego Urzędu Rozwoju Zasobów Wodnych i Energetycznych rozpoczęto zalewanie zapadliska betonem. Jak powiedziało źródło, zakończenie tych prac i osuszenie hali maszyn ma nastąpić w ciągu tygodnia.

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Wstępny raport o incydencie został już przekazany przewodniczącemu urzędu oraz Ministerstwu Zasobów Wodnych. Ostateczny raport z oceną przyczyn i szkód ma zostać w najbliższych dniach przedłożony kancelarii premiera, ministerstwu oraz innym zainteresowanym stronom.

Przedstawiciele projektu twierdzą, że zawalenie nie uszkodziło głównego tunelu, hali maszyn, kanału odpływowego ani rozdzielni. Według nich nienaruszona pozostała również przegroda przeznaczona do odprowadzania wody z wykopu do tunelu, a uszkodzeniu uległa jedynie słaba masa skalna za nią.

Jak poinformował Aslam Adil, sekretarz generalny związku zawodowego pracowników projektów rozbudowy Tarbela-4 i Tarbela-5, większość z około 3 tys. pracowników poproszono o pozostanie w domach do dalszych dyspozycji. Wykonawcy zaangażowali do prac jedynie operatorów wywrotek i dźwigów.

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