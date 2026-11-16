W nieautoryzowanej akcji ultraprawicowej partii AUR, która odbyła się 14 listopada 2026 roku w parku Izvor w pobliżu Pałacu Parlamentu w Bukareszcie, wzięło udział ponad 5 500 uczestników z różnych regionów Rumunii. Takie dane rumuńskiej żandarmerii podaje Romania Insider.

Oczekiwania organizatorów

Lider AUR George Simion przed wydarzeniem powiedział międzynarodowym gościom na organizowanym przez partię forum Europa Forum, że na wiecu spodziewano się od 30 do 40 tys. osób. Chodziło o protest przeciwko temu, co Simion określił jako rodzącą się w Rumunii dyktaturę.

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Przebieg demonstracji

Według publikacji demonstracja przebiegła bez poważnych incydentów. Pod koniec wydarzenia kilku uczestników udało się do Centralnego Aresztu Śledczego w Bukareszcie, aby wyrazić poparcie dla byłego kandydata na prezydenta Călina Georgescu, który przebywa w areszcie.

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