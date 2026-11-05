Dwa loty Finnair z Helsinek do Rzymu we Włoszech i Wiednia stały się 5 listopada celem fałszywych zgłoszeń o bombach. Poinformował o tym YLE News, powołując się na menedżerkę ds. komunikacji linii lotniczej Stiinę Tuunanen.

Lot do Rzymu sprawdzono po lądowaniu

Jedno ze zgłoszeń dotyczyło lotu AY1761 z Helsinek do Rzymu. Samolot przyleciał na rzymskie lotnisko Fiumicino zgodnie z rozkładem o godz. 9:27. Po lądowaniu został powitany przez lokalne władze, które skontrolowały statek powietrzny.

Według Tuunanen podczas kontroli na pokładzie nie znaleziono niczego niezwykłego. Włoski nadawca publiczny Rai poinformował, że podczas lądowania samolotowi towarzyszyły włoskie myśliwce.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejny incydent na locie do Wiednia

Inne fałszywe zgłoszenie o bombie wpłynęło w sprawie lotu Finnair z Helsinek do Wiednia. Lot ten obsługiwał przewoźnik Jettime.

Tuunanen zaznaczyła, że przypadki te nie były odosobnione: w poprzednim tygodniu podobne zgłoszenia dotyczyły kilku lotnisk i linii lotniczych w Europie. Nie sprecyzowała, kiedy Finnair otrzymał informacje o zagrożeniach ani w jaki sposób linia lotnicza się o nich dowiedziała.

Czytaj nas na