Przywódcy Unii Europejskiej zgromadzeni w Brukseli przygotowują się do trudnych negocjacji w sprawie kolejnego siedmioletniego budżetu bloku. Na szczycie omówiona zostanie także pożyczka dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, jednak osiągnięcia ogólnego porozumienia w tym tygodniu się nie oczekuje, informuje Politico Europe.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa stara się uzyskać poparcie dla zaktualizowanej propozycji budżetowej przedstawionej w sobotę. Przewiduje ona dodatkowe cięcia wydatków o 44 mld euro w porównaniu z poprzednim planem. Po wspólnej dyskusji przywódcy odbędą spotkania dwustronne i negocjacje w małych grupach, a wieczorem ponownie się zbiorą, aby ocenić wyniki rozmów.

Spór o wielkość budżetu

Niemcy i Niderlandy wraz z innymi krajami północnymi opowiadają się za mniejszym budżetem skoncentrowanym na obronności i konkurencyjności. Sprzeciwiają się im państwa południa i wschodu Europy, w tym Włochy i Polska, które zabiegają o większe wydatki oraz utrzymanie finansowania rolnictwa i mniej zamożnych regionów.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że propozycja Costy jest o 40% większa od siedmioletniego budżetu uzgodnionego w 2020 roku. Przeciwnicy tej oceny wskazują na inflację oraz spłaty długu UE zaciągniętego po pandemii COVID-19: stanowią one około 10% całkowitej kwoty budżetu.

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Rolnicy, podatki i finansowanie Ukrainy

Projekt przewiduje do 297 mld euro bezpośrednich płatności dla rolników w latach 2028–2034. Prezydent Francji Emmanuel Macron nalega, aby udział środków zarezerwowanych dla rolników podnieść z 80% do 90%.

Osobnym punktem sporu jest pięć nowych ogólnoeuropejskich podatków, które zgodnie z planem mają przynosić 60 mld euro rocznie. Polska sprzeciwia się wykorzystaniu dochodów z systemu handlu emisjami, Luksemburg — przeznaczaniu wpływów z podatku tytoniowego, a Irlandia sceptycznie odnosi się do opłaty nakładanej na gigantów technologicznych z obawy przed reakcją USA.

Merz wykorzystuje także negocjacje budżetowe, aby uzyskać udział Węgier, Słowacji, Czech i Bułgarii w pokrywaniu kosztów pożyczek na rzecz pożyczki dla Ukrainy. Według źródeł publikacji Węgry, Czechy i Bułgaria są otwarte na udział, podczas gdy premier Słowacji Robert Fico jest bardziej powściągliwy.

Dostęp do środków obronnych

Kolejnym przedmiotem rozbieżności jest dostęp przedsiębiorstw z krajów spoza UE do finansowania obronności. Costa proponuje dopuścić firmy z Wielkiej Brytanii, Kanady, Norwegii i Ukrainy, ale nie ze Stanów Zjednoczonych. Macron dąży do bardziej rygorystycznego ograniczenia udziału przedsiębiorstw pozaeuropejskich, podczas gdy Rumunia przeciwnie — zabiega o szerszy dostęp amerykańskich producentów uzbrojenia do rynku europejskiego.

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