Na pierwszej konferencji Globalnych Ram ONZ w sprawie Chemikaliów w Genewie w Szwajcarii wybuchł spór dotyczący monitorowania stopniowego wycofywania wysoce niebezpiecznych pestycydów. Grupa Afrykańska nalega na konkretne wskaźniki, podczas gdy producenci agrochemikaliów proponują polegać na dobrowolnych zobowiązaniach branżowych, informuje Health Policy Watch.

W konferencji, która trwa od 16 do 20 listopada, uczestniczą przedstawiciele ponad 150 rządów, przemysłu chemicznego, organizacji zdrowotnych, związków zawodowych i grup społeczeństwa obywatelskiego. Mają oni przekształcić 28 dobrowolnych celów przyjętych w Bonn w 2023 roku w mierzalne działania w przemysłowych i rolniczych łańcuchach dostaw.

Propozycja państw afrykańskich

Gambia, w imieniu 54 państw Grupy Afrykańskiej, przedstawiła propozycję wprowadzenia jasnych punktów odniesienia do oceny rzeczywistego ograniczenia zagrożeń. Przewiduje ona dokumentowanie zakazów ustawowych, rejestrowanie ograniczeń importowych oraz weryfikację stopniowego wycofywania pestycydów w poszczególnych krajach.

Przedstawiciele Unii Europejskiej i Szwajcarii zasadniczo poparli utworzenie solidnego systemu monitorowania. Jednocześnie zaproponowali przekazanie spornych wskaźników rolniczych do rozpatrzenia przez międzyokresową grupę roboczą, aby nie opóźniać zatwierdzenia wskaźników, co do których istnieje już konsensus.

Spór dotyczy celu A7 — międzynarodowego zobowiązania do wycofania z rolnictwa do 2035 roku wysoce niebezpiecznych pestycydów tam, gdzie ryzyko nie jest kontrolowane, a dostępne są bezpieczniejsze alternatywy. Ponieważ ramy mają charakter dobrowolny i nie są prawnie wiążące, uzgodnione wskaźniki stanowią główny formalny mechanizm weryfikacji ich realizacji.

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Sprzeciw producentów i eksporterów

Argentyna, Chile, Brazylia i inne kraje eksportujące produkty rolne ostrzegły, że surowe międzynarodowe przepisy mogą przekształcić się w ukryte bariery handlowe. Arabia Saudyjska opowiedziała się za ochroną poufnych danych handlowych i własnych formuł chemicznych.

Przedstawiciele Algierii, Iranu i Syrii oświadczyli, że śledzenie łańcuchów dostaw stworzy nieproporcjonalne obciążenie administracyjne dla krajów o ograniczonych zasobach. Podkreślili potrzebę wsparcia finansowego i transferu technologii, w tym do weryfikacji substancji czynnych w importowanych chemikaliach.

CropLife International, reprezentująca między innymi Bayer, Syngenta i BASF, sprzeciwiła się obowiązkowym globalnym wskaźnikom. Stowarzyszenie uważa, że monitorowanie powinno opierać się na istniejących dobrowolnych mechanizmach pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

WHO poinformowała, że ponad połowa krajów świata nie ma skutecznego ośrodka kontroli zatruć. Health Policy Watch zauważa również, że toksyczne agrochemikalia powodują każdego roku ponad 400 mln przypadków ostrych zatruć. Aby przezwyciężyć rozbieżności, posiedzenie plenarne utworzyło grupę kontaktową ds. śledzenia postępów, której współprzewodniczą Antigua i Barbuda oraz Czechy.

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