W kopalni cynku Red Dog na Alasce w USA powstaną elektrownia słoneczna o mocy 8,8 MW oraz system magazynowania energii. Rada Alaska Energy Authority jednogłośnie zatwierdziła dla projektu pożyczkę w wysokości prawie 5 mln dolarów z Power Project Fund, informuje Electrek.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na około 35 mln dolarów. Firma Tugliq Red Dog1 ma zbudować obiekt, być jego właścicielem i nim zarządzać, sprzedając energię elektryczną operatorowi kopalni Teck Alaska. Zgodnie z oceną pożyczki przeprowadzoną przez stan, prace przygotowawcze rozpoczęły się w czerwcu, a elektrownia słoneczna i magazyn energii mają zostać oddane do użytku w październiku 2028 roku.

Ponad 15 tysięcy paneli

Kopalnia Red Dog znajduje się około 105 mil na północ od koła podbiegunowego, na ziemi regionalnej korporacji NANA ludu Iñupiat. Plan zakłada instalację ponad 15 tysięcy paneli słonecznych na obszarze około 30 akrów. Projekt ma być większy niż wszystkie elektrownie słoneczne działające obecnie na Alasce.

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Zmniejszenie wykorzystania oleju napędowego

Obecnie kopalnia otrzymuje całą energię elektryczną z generatorów dieslowskich, które spalają około 40 tysięcy galonów oleju napędowego dziennie. Latem zużycie energii elektrycznej może być tak duże, że Teck musi ograniczać dostawy prądu w innych częściach obiektu.

Kompleks będzie obejmował system bateryjny o mocy 8,8 MW i pojemności 15 MWh. Zgodnie z obecnym planem działalności kopalni władze Alaski oczekują, że generacja słoneczna i magazyn energii pokryją około 5% jej zapotrzebowania na energię elektryczną.

Teck oczekuje, że istniejące złoża wystarczą do prowadzenia działalności do 2031 roku, i bada możliwość eksploatacji dwóch sąsiednich złóż. Jeśli wydobycie zostanie wstrzymane, zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną znacznie się zmniejszy, jednak będzie ona nadal potrzebna do oczyszczania terenu i długoterminowego uzdatniania wody. W takim scenariuszu projekt może pokrywać około 90% rocznego zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną.

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