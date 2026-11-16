Na Sri Lance odnotowano masowy sezonowy ruch motyli — Mongabay

W pierwszym tygodniu listopada 2026 roku tysiące żółtych i białych motyli pojawiły się w Kolombo i innych częściach Sri Lanki. Tegoroczny sezonowy ruch owadów okazał się szczególnie masowy i rozległy, podaje Mongabay.

Według Lakshmana Kumary, sekretarza Sri Lanka Butterfly Conservation and Research Group, liczebność motyli zwykle osiąga szczyt dwa razy w roku — w październiku-listopadzie oraz lutym-marcu. Organizacja śledzi takie przemieszczenia od kilku lat, jednak tym razem kierunek ruchu różni się od wcześniejszych obserwacji: owady prawdopodobnie omijają obszary górskie z powodu warunków pogodowych.

Monsuny i rośliny żywicielskie

Badacz Kapila Dissanayake z Uniwersytetu Sabaragamuwa zaznaczył, że obecny ruch składa się głównie z motyli gatunku Catopsilia pomona. W mniejszych liczbach obserwowano także Appias galene oraz Appias albina swinhoei. W niektórych miejscach Catopsilia pomona stanowiły niemal całą masę owadów.

Naukowiec z Narodowego Instytutu Badań Podstawowych Sri Lanki Himesh Dilruwan Jayasinghe wiąże sezonowy wzrost z monsunem północno-wschodnim. Deszcze stymulują wzrost roślin, którymi żywią się gąsienice, w tym gatunków kasji i senesu. Tworzy to sprzyjające warunki do rozmnażania motyli. Dodatkowe deszcze między monsunami w październiku również mogły przyczynić się do niezwykle dużej liczebności owadów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie badacze apelują, by nie nazywać tego zjawiska potwierdzoną migracją. Duże grupy motyli rzeczywiście przemieszczają się przez wyspę, jednak ich ogólny kierunek, ciągłość ruchu i skala geograficzna nadal wymagają weryfikacji. Wcześniej naukowcy przypuszczali, że owady mogą pokonać około 280 kilometrów między parkami narodowymi Kumana i Wilpattu w ciągu około trzech dni w sprzyjających warunkach, ale ta trasa pozostaje hipotezą.

Przesunięcia zasięgów na świecie

Odrębne globalne badanie objęło ponad 6 tysięcy zarejestrowanych zmian zasięgów 1758 gatunków motyli w 105 krajach i terytoriach. Jego autorzy ustalili, że 80% badanych gatunków rozszerzyło zasięg, 27% doświadczyło jego kurczenia się, a 22% przesunęło się wzdłuż gradientów wysokościowych. Według badaczy 79% udokumentowanych zmian zasięgów było związanych ze zmianą klimatu lub ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Szczególnie narażone mogą być endemiczne motyle Sri Lanki, przystosowane do chłodnych środowisk wysokogórskich. Wraz ze wzrostem temperatur mogą przemieszczać się wyżej w góry, a gatunki żyjące już w pobliżu górskich szczytów mogą utracić odpowiednie siedliska.

Czytaj nas na