Na wschodzie i południowym wschodzie Australii wydano ostrzeżenia przed burzami z powodu silnego frontu atmosferycznego. W Melbourne i we wschodniej części stanu Wiktoria na sobotę prognozowano ulewne deszcze, porywisty wiatr i burze, a następnie front miał przesunąć się w kierunku Canberry, wewnętrznych obszarów Nowej Południowej Walii, wybrzeża w pobliżu Sydney i południowego Queenslandu.

Jak informuje The Guardian, Australijskie Biuro Meteorologii ostrzegło przed możliwością nagłych powodzi, dużego gradu i niszczycielskich porywów wiatru przekraczających 125 km/h. Taki wiatr może powalać duże drzewa i uszkadzać mienie.

Największe zagrożenia w Wiktorii i Nowej Południowej Walii

W sobotę rano w Melbourne i niektórych rejonach Wiktorii odnotowano już umiarkowane opady i wyładowania atmosferyczne. Meteorolog Biura Angus Hines powiedział, że po południu spodziewany jest intensywniejszy pas burz. Za największe zagrożenie dla Melbourne, regionu Gippsland, północno-wschodnich obszarów górskich i północno-środkowej Wiktorii uznano niszczycielski wiatr.

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Do wieczora strefa niebezpiecznej pogody miała rozciągnąć się przez wewnętrzne obszary Nowej Południowej Walii do południowej części Queenslandu. Wzdłuż wybrzeża Nowej Południowej Walii, w tym w rejonie Wollongong i Illawarry na południe od Sydney, prognozowano również ulewne opady, grad i porywy wiatru.

W niedzielę niepogoda przesunie się na północ

W niedzielę główna uwaga meteorologów miała skupić się na rejonie Brisbane, gdzie w ciągu dnia i wczesnym wieczorem oczekiwano deszczu i burz. Silne burze uznano za najbardziej prawdopodobne na środkowo-północnym wybrzeżu Nowej Południowej Walii oraz w regionach Northern Rivers, Tablelands i Hunter.

Według Hinesa szczególne ryzyko nagłych powodzi występuje na obszarach, gdzie w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowano już znaczne opady. Szersza strefa potencjalnie niebezpiecznej pogody w niedzielę rozciągała się od Newcastle na północ od Sydney do Gympie na Sunshine Coast. Osobne ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązywało w górskich rejonach północnej Wiktorii i południowej Nowej Południowej Walii, gdzie rano odnotowano porywy przekraczające 100 km/h.

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