Podczas rozprawy koronera w Newcastle w Australii usłyszano, że 33-letni Steven „Feno” Fenwick, który zaginął w 2019 roku, z większym prawdopodobieństwem utonął w pobliżu plaży Stockton, niż padł ofiarą zabójstwa. Ostatni raz widziano go w nocy 31 stycznia 2019 roku, gdy spacerował ze swoją dziewczyną, a później nie pojawił się na zaplanowanym spotkaniu, informuje ABC News Australia.

Wersja o utonięciu

Prawnik wspierający koronera, Dean Jordan, poinformował, że śledczy odpowiedzialny za sprawę doszedł do wniosku, iż nie można wykluczyć wersji o utonięciu. Jak powiedział, potwierdzają ją zeznania, według których Fenwick mówił o zamiarze popływania.

Podczas rozprawy ujawniono również, że Fenwick był uzależniony od narkotyku „ice” i po jego zażyciu często się przegrzewał. Jordan zaznaczył, że mężczyzna mógł wejść do wody, aby się ochłodzić. Wśród rozpatrywanych dowodów był także fakt, że zabrał ze sobą ręcznik, a krewni opowiadali o jego zwyczaju brania kilku zimnych pryszniców dziennie z powodu przegrzewania się.

Ubrania Fenwicka znaleziono porozrzucane na wydmach w pobliżu Stockton. Jeden ze świadków w noc zaginięcia widział na plaży mężczyznę pasującego do opisu, nagiego i zdezorientowanego.

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Inne wersje

Ciała Stevena Fenwicka nadal nie odnaleziono. Jordan poinformował, że do sprawy zaangażowano trzech ekspertów od rekinów. Jak powiedział, Stockton Bight uznaje się za południową część obszaru Port Stephens, gdzie mogą przebywać młode żarłacze białe. Dodał, że w przypadku udziału rekinów bardziej prawdopodobnym scenariuszem byłoby pożeranie szczątków po utonięciu.

Na rozprawie rozpatrzono także trzy inne wersje: przedawkowanie i możliwy rabunek po zwabieniu go do domu z powodu długu narkotykowego, zabójstwo po konflikcie oraz zagubienie się na wydmach i w zaroślach. Śledczy odrzucił wersję o przedawkowaniu i rabunku. Nie wykluczył ostatecznie zabójstwa, ale zaznaczył, że brakuje dowodów na jej potwierdzenie.

Jordan oświadczył również, powołując się na ostatnią policyjną kontrolę, że na dzień 28 października nie było oznak, iż Fenwick żyje lub prowadzi aktywne życie. Zastępczyni koronera stanowego Joan Baptie przyznała, że dowody mogą być trudne dla rodziny zaginionego.

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