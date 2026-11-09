Na chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, znajdującej się na niskiej orbicie okołoziemskiej, fizycy osiągnęli temperaturę równoważną 9,7 pikokelwina — 0,0000000000097 kelwina. Według autorów badania jest to najniższa temperatura równoważna, jaką kiedykolwiek zmierzono. O wyniku opublikowanym w czasopiśmie Science informuje ScienceAlert.

Temperatura równoważna jest około 280 miliardów razy niższa od średniej temperatury tła kosmicznego, która wynosi około 2,7 kelwina. Jednocześnie nie jest to zwykła temperatura materii: wskaźnik opisuje energię związaną z rozszerzaniem się chmury atomów po uwolnieniu z pułapki.

Kondensat z atomów rubidu

Eksperyment poprowadzili fizycy Xiaoji Zhou i Xuzong Chen z Uniwersytetu Pekińskiego oraz Weibiao Chen z Chińskiej Akademii Nauk. Pracowali z atomami izotopu rubid-87, które chłodzono laserami w pułapce optycznej kompleksu Cold Atom Physics Rack.

Następnie zespół zastosował chłodzenie ewaporacyjne: atomom o najwyższej energii pozwalano opuszczać pułapkę, zmniejszając energię pozostałej chmury. W warunkach mikrograwitacji badacze utworzyli gradient pola magnetycznego, który naśladował działanie grawitacji, aby skuteczniej usuwać takie atomy.

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Na tym etapie naukowcy uzyskali kondensat Bosego-Einsteina z około 20 tysięcy atomów, schłodzony do 3,1 nanokelwina. Następnie kondensat przeniesiono do szerszej pułapki laserowej, stopniowo ją osłabiono, a później całkowicie wyłączono.

Powolne rozszerzanie się chmury

Po uwolnieniu chmura atomowa rozszerzała się tak powoli, że można ją było rejestrować jeszcze przez siedem sekund. Na podstawie prędkości tego rozszerzania badacze obliczyli rekordową temperaturę równoważną 9,7 pikokelwina.

Ultraniskie temperatury pozwalają dłużej obserwować atomy i manipulować nimi. Autorzy pracy wskazują, że taka platforma może być przydatna w interferometrii atomowej, precyzyjnych pomiarach i testowaniu podstawowych zasad fizycznych, w tym zasady równoważności.

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