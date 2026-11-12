Na chińskiej stacji kosmicznej Tiangong naukowcy schłodzili chmurę 20 tys. atomów rubidu do temperatury 10 pikokelwinów — niemal do zera absolutnego. Jest to najniższa temperatura, jaką udało się osiągnąć dla atomów, podaje Live Science.

Laserowa pułapka na atomy

Do eksperymentu zespół zastosował optyczną pułapkę dipolową, nazywaną również pęsetą optyczną. Utrzymuje ona atomy w wiązce laserowej i ogranicza ich ruch. Połączenie tej metody z warunkami mikrograwitacji na stacji umożliwiło schłodzenie chmury atomowej bardziej, niż jest to możliwe na Ziemi.

Zero absolutne wynosi minus 273,15 stopnia Celsjusza. Badacze zaznaczają, że osiągnięcie tej granicy jest prawdopodobnie niemożliwe: jedna z interpretacji trzeciej zasady termodynamiki zakłada, że wymagałoby to nieskończonej liczby kroków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kondensat Bosego–Einsteina w kosmosie

W warunkach nieważkości naukowcy uzyskali również kondensat Bosego–Einsteina — kwantowy stan materii, w którym ultrazimne atomy zachowują się jak jeden obiekt. Wyniki badania opublikowano 5 listopada w czasopiśmie Science.

Autorzy pracy uważają, że rekordowo niska temperatura może przyczynić się do rozwoju kosmicznych eksperymentów z zakresu symulacji kwantowych i pomiarów o wysokiej precyzji. Wcześniej eksperymenty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej osiągnęły temperaturę 52 pikokelwinów, a podczas spadku z wysokiej wieży w warunkach nieważkości — 38 pikokelwinów.

Czytaj nas na