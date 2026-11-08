W Lahaurze w Pakistanie indeks jakości powietrza AQI na stacji Wagah Border osiągnął 500, co klasyfikuje się jako poziom niebezpieczny. Smog utrzymywał się w kilku częściach miasta. Informuje o tym The Express Tribune, powołując się na dane Agencji Ochrony Środowiska Pendżabu, zaktualizowane o godz. 18:00.

Wskaźniki zanieczyszczenia w Lahaurze

Na stacji Barki Road odnotowano AQI na poziomie 288, co odpowiada kategorii „niezdrowego” powietrza. Wskaźniki w innych punktach monitoringu również były podwyższone: 175 na Egerton Road, 173 w Shahdarze, 167 na Multan Road, 165 w Khana Nau, 160 w Safari Park i 159 w DHA Phase 6. Wartości te sklasyfikowano jako niezdrowe dla grup wrażliwych.

Stężenie drobnego pyłu PM2.5 wyniosło 108,3 µg/m³ w Shahdarze, 105,5 µg/m³ na Egerton Road, 99,9 µg/m³ na Multan Road oraz 97 µg/m³ w Khana Nau. Na stacji Wagah Border stężenie cząstek PM10 osiągnęło 683,5 µg/m³.

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Według platformy IQAir wskaźnik US AQI dla Lahauru wynosił rano 275, a wieczorem spadł do 172, pozostając w kategorii niezdrowego powietrza. Poszczególne stacje platformy wskazały AQI na poziomie 322 w Allama Iqbal Town, 312 w Cantonment oraz 298 w pobliżu Paragon City przy Burki Road. O godz. 22:00 Lahaur zajmował piąte miejsce na liście najbardziej zanieczyszczonych dużych miast świata IQAir, z US AQI wynoszącym 204.

Sucha pogoda i smog w Pendżabie

W prowincjonalnym rankingu AQI najwyższy wskaźnik odnotowano w Vehari — 369. Kolejne miejsca zajęły Multan z wynikiem 354 i Sahiwal z wynikiem 329. Lahaur nie znalazł się w pierwszej dziesiątce tego rankingu, jednak dane z poszczególnych stacji wskazywały na niezdrową jakość powietrza w części miasta.

Pakistański Departament Meteorologiczny prognozował suchą pogodę w większości rejonów Pendżabu oraz smog miejscami, w tym w Lahaurze, Sialkocie, Gujranwali, Faisalabadzie, Multanie i Bahawalpurze. Mieszkańcom zaleca się unikanie długotrwałej lub intensywnej aktywności fizycznej na zewnątrz przy wysokim poziomie zanieczyszczenia. Szczególną ostrożność zaleca się osobom starszym, dzieciom oraz osobom z chorobami układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego.

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