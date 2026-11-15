Na platformie odsprzedaży StubHub jeden sprzedawca wystawił ponad 2 tysiące biletów na cztery koncerty zespołu U2 na stadionie Tottenham Hotspur Stadium w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Występy zaplanowano na czerwiec 2027 roku w ramach światowej trasy The Greatest Show On Earth.

Część biletów oferowano w cenach ponad czterokrotnie wyższych od wartości nominalnej. Jeśli wszystkie bilety zostaną sprzedane po podanych cenach, przychód może przekroczyć 1 mln funtów szterlingów.

Jak informuje NME, powołując się na śledztwo The Guardian, wszystkie cztery londyńskie koncerty irlandzkiego zespołu wyprzedały się wkrótce po rozpoczęciu sprzedaży w ubiegłym tygodniu.

Ogłoszenia jednego sprzedawcy

Sprzedawcę zidentyfikowano jako Vladyslava Skrypkę, który oświadczył, że ma siedzibę w Harlow w hrabstwie Essex. Tylko na jeden koncert wystawił ponad 1 800 biletów, mimo ograniczeń dotyczących liczby biletów, które może kupić jeden nabywca.

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Adam Webb, przedstawiciel branżowej kampanii FanFair Alliance, przypuszcza, że takie ogłoszenia mogą wskazywać na użycie botów lub sprzedaż spekulacyjną. W takim przypadku odsprzedawcy wystawiają ogłoszenia dotyczące biletów, których jeszcze nie posiadają, licząc na ich zakup po dokonaniu płatności przez kupującego. Nie ma jednak potwierdzenia, że którakolwiek z tych praktyk została zastosowana w odniesieniu do wspomnianych biletów.

Stanowisko platform i władz

StubHub International oświadczyła, że nie zezwala na sprzedaż spekulacyjną i wymaga od sprzedawców potwierdzenia posiadania biletów lub prawa do ich sprzedaży. Firma sprzeciwiła się także użyciu botów i stwierdziła, że należy wzmocnić kontrolę na pierwotnym etapie sprzedaży.

Ticketmaster odrzucił sugestie, że za problem odpowiadają pierwotni sprzedawcy biletów. Firma oświadczyła, że co miesiąc blokuje 20 mld botów, a zachętę do ich używania tworzą wtórne platformy odsprzedaży.

Wykorzystanie zautomatyzowanego oprogramowania do obchodzenia ograniczeń zakupu biletów jest zakazane w Wielkiej Brytanii od 2018 roku. W listopadzie 2025 roku ministra kultury Lisa Nandy potwierdziła zamiar zakazania odsprzedaży biletów powyżej wartości nominalnej, jednak odpowiednia ustawa wciąż nie została uchwalona. W maju 2026 roku rząd uwzględnił w mowie królewskiej jedynie projekt ustawy Ticket Tout Ban Bill.

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