W prowincji Jambi na indonezyjskiej wyspie Sumatra intensyfikacja rolnictwa — przekształcanie lasów nizinnych w plantacje kauczukowca i palmy olejowej — gwałtownie zmniejsza bioróżnorodność. Jak podaje Nature, regionalna wieloróżnorodność w monokulturach była o około 78% niższa niż w lasach.

Badanie 24 grup organizmów

Naukowcy zbadali 32 stanowiska w dwóch krajobrazach Jambi. Porównali cztery typy użytkowania ziemi: zdegradowane pierwotne lasy nizinne, tradycyjne agrolasy kauczukowe jungle rubber, drobne plantacje kauczukowca oraz plantacje palmy olejowej. Badanie objęło 24 grupy taksonomiczne — od organizmów żyjących w koronach drzew po mikroorganizmy glebowe.

W lasach odnotowano 5 861 gatunków, morfogatunków lub mikrobiologicznych jednostek taksonomicznych, które nie występowały w innych badanych typach użytkowania ziemi. Stanowi to 15% wszystkich gatunków zarejestrowanych w badaniu. Wśród organizmów nadziemnych udział gatunków związanych wyłącznie z lasem sięgał 30%; najsilniejszą zależność od lasu stwierdzono u drzew, roślin runa oraz roztoczy Mesostigmata.

W porównaniu z lasami, gdzie wskaźnik regionalnej wieloróżnorodności wynosił 0,91, w tradycyjnych agrolasach kauczukowych spadł on o 20% — do 0,73. W monokulturach kauczukowca i palmy olejowej wskaźnik wynosił 0,20.

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Agrolasy zachowują więcej gatunków leśnych

Niemal 40% wszystkich zarejestrowanych gatunków występowało zarówno w lasach, jak i w co najmniej jednym rolniczym typie użytkowania ziemi. Jednocześnie niemal połowy nadziemnych leśnych gatunków generalistycznych nie wykryto w monokulturach: zachowały się one wyłącznie w lasach i agrolasach jungle rubber. Co najmniej 60% nadziemnej bioróżnorodności było ograniczone właśnie do tych dwóch typów siedlisk.

Autorzy zauważają, że agrolasy nie są w stanie zastąpić nienaruszonych lasów, mogą jednak utrzymywać znacznie więcej gatunków zależnych od lasu niż monokultury. Największe straty wskutek intensyfikacji odnotowano wśród nadziemnych grup organizmów.

Zmiany składu zbiorowisk

Badacze nie stwierdzili jednakowego dla wszystkich grup trendu do homogenizacji biotycznej, w której zbiorowiska na różnych stanowiskach stają się coraz bardziej podobne. Część taksonów, w tym rośliny runa, grzyby i bakterie, wykazywała homogenizację na terenach rolniczych. W przypadku innych grup obserwowano zróżnicowanie zbiorowisk.

Zróżnicowanie między zbiorowiskami było przede wszystkim wyjaśniane cechami środowiska — zwłaszcza pokrywą roślinną i dostępnością ściółki. Odległość geograficzna między stanowiskami miała dla większości grup znacznie słabszy wpływ. W monokulturach obserwowano także przejście od zastępowania gatunków między stanowiskami do zubożonych zbiorowisk będących podzbiorami bogatszych.

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