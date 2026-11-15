W powiecie Yilan na Tajwanie sąd zastosował areszt wobec 22-letniego mężczyzny o nazwisku Lin, podejrzanego o złożenie sfabrykowanego zawiadomienia o przekupstwie wyborców. Według prokuratury mógł on upozorować domniemane naruszenie, aby ubiegać się o nagrodę za zgłoszenie korupcji wyborczej.

Zgłoszenie dotyczące opakowania piwa

Jak podaje Taipei Times, Lin zadzwonił na infolinię dotyczącą naruszeń wyborczych i oświadczył, że wcześnie rano znalazł przy drzwiach swojego domu opakowanie zawierające 24 puszki Taiwan Beer. Według jego słów na pudełku widniało nazwisko Huang Chien-yunga, kandydata partii Kuomintang do rady powiatu Yilan. Następnie mężczyzna przekazał piwo policji i prokuraturze jako dowód możliwej próby przekupstwa.

Prokuratura poinformowała, że śledczy przejrzeli nagrania z kamer na pobliskich skrzyżowaniach. Według ich ustaleń Lin sam kupił piwo w sklepie sieciowym, a następnie markerem napisał na opakowaniu nazwisko kandydata. Policja uzyskała nakaz zatrzymania Lina w celu przesłuchania. Podczas przesłuchania wielokrotnie odpowiadał, że zapomniał lub nie wie.

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Podejrzenia i nagroda

Prokuratura wnioskowała o areszt dla Lina, powołując się na uzasadnione podejrzenie oszustwa, fałszywego oskarżenia, fałszowania dowodów i podpisów oraz składania fałszywych zeznań. Śledztwo wskazało również na ryzyko zniszczenia dowodów.

Huang, który kandyduje w Zhuangwei, podziękował organom ścigania za śledztwo i oświadczył, że nie rozdawał piwa. Według Biura Śledczego Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu informator w sprawie przekupstwa w wyborach do rady powiatu ma prawo do nagrody w wysokości 2 mln nowych dolarów tajwańskich. Jedna czwarta tej kwoty, czyli 500 tys. nowych dolarów tajwańskich, jest wypłacana po wniesieniu oskarżenia; kolejna jedna czwarta — po orzeczeniu sądu pierwszej instancji, a reszta — po uprawomocnieniu się wyroku. Prokuratura w Yilan sprawdza również ponad 10 zgłoszeń o możliwym przekupstwie wyborców otrzymanych przez infolinię.

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