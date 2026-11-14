26 osób oskarżonych o pranie 686 mln NT$ na Tajwanie — Taipei Times

Prokuratura okręgowa w Kaohsiungu na Tajwanie oskarżyła 26 osób, w tym właścicielkę dealera kryptowalutowego Golden Bull Baihui i jej syna, o rzekome pranie 686 mln NT$ (20,9 mln USD) dla sieci oszustów. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na prokuraturę w Kaohsiungu.

Pozagiełdowy handel kryptoaktywami

Według prokuratorów Golden Bull Baihui od 2021 roku oferował usługi prania pieniędzy grupom oszustów i tak zwanym mułom finansowym. Dealer przedstawiał się jako największa platforma pozagiełdowego handlu kryptoaktywami na południu Tajwanu i przeprowadzał transakcje bez korzystania ze scentralizowanych giełd kryptowalut.

Śledczy twierdzą, że dealer wykorzystywał giełdy offshore, aby utrudnić śledzenie przepływu środków, a także udzielał instrukcji dotyczących odpowiedzi na pytania w celu uniknięcia wykrycia. Według wersji prokuratury kryptoaktywa oferowano o 6–10% drożej niż po cenie rynkowej, a zyski rozdzielano między uczestników grupy. Dealer miał również obiecywać sieciom oszustów przekazywanie kryptoaktywów na wskazane przez nie portfele.

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Oskarżenia w sprawie

Jak podała prokuratura, w wewnętrznych czatach Line znajdowały się wiadomości wyśmiewające poszkodowanych i stwierdzające, że zasłużyli na oszustwo. Zdaniem śledczych może to wskazywać, że pracownicy firmy wiedzieli o oszukiwaniu klientów.

Prokuratorzy uważają, że grupa mogła oszukać 395 osób na całym Tajwanie i wyprać ponad 686 mln NT$. Kwotę prawdopodobnie nielegalnych dochodów, która ma podlegać konfiskacie, oszacowali na 232 mln NT$.

Wśród oskarżonych są 60-letnia kobieta o nazwisku Wang oraz jej 31-letni syn, którzy, według prokuratury, prowadzili ten biznes. Zarzuca się im naruszenie przepisów o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i rachunkowości handlowej, a także przepisów kodeksu karnego. Prokuratura zwróciła się do sądu o wymierzenie surowszych kar domniemanym organizatorom procederu.

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