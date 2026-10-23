23 października w większości samorządów na Tajwanie odwołano pracę i zajęcia z powodu zbliżającego się tajfunu Champi, który według prognoz miał przejść w pobliżu północno-wschodniego wybrzeża wyspy. Według stanu na godz. 21:00 ograniczenia ogłosiły wszystkie samorządy z wyjątkiem powiatu Kinmen. W powiecie Taitung szkoły i instytucje zamknięto tylko na wyspach Zielonej i Orchidei. Poinformował o tym Taipei Times.

Prognoza dotycząca tajfunu

Tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna rozszerzyła lądowe ostrzeżenie przed tajfunem na 19 regionów głównej wyspy. Champi osłabł do umiarkowanego tajfunu, jednak całkowicie nie wykluczono jego wejścia na ląd.

Według stanu na godz. 17:00 22 października centrum cyklonu znajdowało się około 450 km na wschód od przylądka Eluanbi, najbardziej na południe wysuniętego punktu Tajwanu. Poruszało się z prędkością 18 km/h, maksymalna stała prędkość wiatru wynosiła 173 km/h, a porywy osiągały 198 km/h. Promień tajfunu szacowano na 320 km.

Według prognoz synoptyków tajfun mógł zwolnić i poruszać się niestabilnie z powodu interakcji z ukształtowaniem terenu Tajwanu. Oczekiwano, że jego centrum przejdzie w odległości do 80 km od wybrzeża, zbliżając się najbardziej w nocy 24 października lub wcześnie rano. Strefa sztormowa miała opuścić główną wyspę do wieczora 24 października.

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Ulewy, fale i ewakuacja

Zewnętrzne pasma tajfunu miały objąć cały Tajwan. Na wybrzeżu prognozowano nasilenie wiatru oraz fale o wysokości ponad 10 m do drugiej połowy dnia 24 października. W górskich rejonach północy i północnego wschodu kraju mogło spaść od 600 do 900 mm opadów.

Władze ostrzegły przed silnymi i bardzo silnymi lokalnymi ulewami na północy, w tym w rejonach górskich, a także przed możliwymi intensywnymi opadami w górach Taichungu i powiatu Hualien. Premier Cho Jung-tai wezwał ludzi, aby nie odwiedzali koryt strumieni, plaż i terenów górskich nawet po przejściu tajfunu.

Państwowa Agencja Straży Pożarnej zwróciła się do władz powiatu Hualien o ewakuację mieszkańców mieszkających poniżej rzeki Wanli. Jak powiedział Cho, według stanu na poranek 22 października osuwiskowa zapora na rzece zatrzymywała około 5 mln ton wody i stanowiła potencjalne zagrożenie. Również 22 października w pobliżu wyspy Xiaoliuqiu w powiecie Pingtung zginął freediver w wieku około 20 lat, którego według straży przybrzeżnej prawdopodobnie porwał w morze silny prąd wsteczny.

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