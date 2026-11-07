Na Tajwanie niezależnej deputowanej Mei Chin oraz trzem innym osobom postawiono zarzuty naruszenia ustawy o bezpieczeństwie narodowym i przepisów antykorupcyjnych. Jak informuje Taipei Times, prokuratura twierdzi, że działali oni w interesie Pekinu i przyjmowali łapówki.

Wersja prokuratury

W sprawie, obok Chin, figurują jej były szef biura parlamentarnego Zhang Junjie, a także asystenci deputowanej Chen Zhihuan i Lin Yijun, finansowani ze środków publicznych. Według prokuratorów w latach 2005–2016 Zhang i Chen koordynowali kampanie wyborcze Chin, jej pracę parlamentarną oraz kontakty ze społecznościami rdzennymi.

Śledztwo twierdzi, że Lin była pośredniczką między Chin, Zhangiem i chińskimi urzędnikami. Według prokuratury podróżowała między Tajwanem a Chinami, otrzymywała instrukcje od chińskich urzędników i przekazywała je innym osobom.

Prokuratorzy oświadczyli również, że Zhang otrzymywał chińskie darowizny na projekty infrastrukturalne w społecznościach rdzennych i miał potajemnie przekierować ponad 170 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 5,19 mln dolarów amerykańskich, przez konta krewnych i znajomych. Zdaniem śledczych pieniądze te wykorzystywano do budowy organizacji działającej w interesie chińskich struktur państwowych oraz wspierania kampanii Chin na rzecz reelekcji.

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Deputowanej zarzuca się również, że działała na polecenie Pekinu w kwestiach zakupu uzbrojenia, relacji po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej, polityki zagranicznej i obronności. Według prokuratury miała wykorzystywać mandat parlamentarny do wpływania na procedury parlamentarne.

Odpowiedź deputowanej

Prokuratorzy zwrócili się do sądu o wymierzenie Chin kary 14 lat więzienia, powołując się na, jak twierdzą, brak skruchy i próby uniknięcia odpowiedzialności podczas śledztwa. Dla Zhanga wnieśli o 15 lat więzienia, ponieważ według śledczych prawdopodobnie opuścił on Tajwan po zwolnieniu za kaucją. Chen i Lin, jak poinformowali prokuratorzy, przyznali się podczas śledztwa, zwrócili nielegalnie uzyskane korzyści i złożyli szczegółowe zeznania dotyczące pozostałych oskarżonych.

Mei Chin zaprzeczyła, by tworzyła organizację działającą w interesie chińskiego rządu lub otrzymywała finansowanie z Chin. Oświadczyła, że jej stanowisko w sprawie zakupu broni i innych kwestii odzwierciedla poglądy, których od dawna się trzyma, a nie polecenia Pekinu, oraz że będzie bronić swojej niewinności w sądzie.

W odrębnej sprawie w czerwcu Chin i 23 inne osoby oskarżono o przestępstwa związane z korupcją i oszustwem. Sprawa dotyczy domniemanego przywłaszczenia środków publicznych oraz importu z Chin niezatwierdzonych testów na COVID-19 i jest obecnie rozpatrywana przez sąd.

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