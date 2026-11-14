Na Tajwanie prokuratura w Taichungu postawiła dyrektorowi Align Corp Tu Ta-shengowi i jego żonie zarzuty naruszenia ustawy o bezpieczeństwie narodowym w związku z domniemanym użyciem chipów wyprodukowanych w Chinach w wojskowych dronach. Jak podaje Taipei Times, sprawa została skierowana do Sądu Okręgowego w Taichungu, a prokuratorzy wnioskują o kary co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym miesiącu śledczy przeszukali miejsca powiązane z firmą i przesłuchali sześć osób, w tym Tu Ta-shenga i jego żonę. Wówczas sąd nakazał tymczasowe aresztowanie małżonków i ich izolację od kontaktów ze światem zewnętrznym. Prokuratura zarzuca im również fałszowanie dokumentów i oszustwo.

Komponenty wyprodukowane w Chinach

Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak wojsko znalazło wewnątrz dronów chipy oznaczone „CN”. Kontrakty na zakup bezzałogowców wyraźnie zakazują używania produktów z Chin, Hongkongu i Makau. Według prokuratury podobny problem wykryto w innej partii dronów zakupionych przez armię.

Śledczy podejrzewają Align Corp o użycie płytek drukowanych wyprodukowanych przez chińskie firmy w ramach czterech kontraktów na dostawę wojskowych dronów, a także o fałszywe wskazanie kraju ich pochodzenia. Firma, założona w 1984 roku, dostarczała drony wojsku, policji i straży pożarnej.

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Kontrole dostawców

Narodowy Instytut Nauki i Technologii Chung-Shan poinformował o 10 lokalnych dostawcach dronów podejrzewanych o używanie komponentów wyprodukowanych w Chinach. Polecono im zastąpić takie części alternatywami niewyprodukowanymi w Chinach.

Instytut wcześniej wymagał od dostawców przekazywania próbek do kontroli oraz zezwalania urzędnikom na nadzór nad procesami produkcyjnymi na potrzeby przyszłych programów produkcji seryjnej. Jeśli nie uda się potwierdzić pochodzenia komponentów, producenci muszą natychmiast je wymienić lub zmienić konstrukcję produktu. Firmy, które nie będą współpracować lub nie usuną uchybień, zostaną wykluczone z łańcucha dostaw instytutu, a instytucje państwowe otrzymają odpowiednie powiadomienia.

Minister obrony Wellington Koo oświadczył, że polecił wojsku dokonać przeglądu procedur kontrolnych. W przyszłości wszystkie drony w ramach nowych kontraktów będą po dostawie całkowicie demontowane i sprawdzane, w tym pod kątem weryfikacji świadectw pochodzenia od pierwotnych producentów.

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