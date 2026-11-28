Kandydat Kuomintangu Lee Shu-chuan wygrał wybory na burmistrza Nowego Tajpej na Tajwanie w sobotę, 28 listopada 2026 roku. Według South China Morning Post jego rywalka, posłanka Demokratycznej Partii Postępowej Su Chiao-hui, uznała porażkę.

Rządy Kuomintangu

Zwycięstwo Lee przedłużyło 21-letnie rządy Kuomintangu w Nowym Tajpej. Partia kieruje tym terytorium od 2005 roku, gdy miało ono jeszcze status powiatu Tajpej.

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Nowe Tajpej jest najludniejszym miastem na prawach gminy na Tajwanie — mieszka tam ponad 4 miliony osób. Publikacja określa wybory w mieście jako kluczową rywalizację polityczną, której wyniki mogą być wskaźnikiem politycznego kierunku wyspy.

Poparcie dwóch partii

W materiale 68-letni Lee został nazwany technokratą. Popierały go Kuomintang i TPP, a wynik wyborów stał się sprawdzianem jedności opozycji.

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