W sobotę na Tajwanie odbędą się wybory lokalne, podczas których zostanie wybranych ponad 11 tys. burmistrzów i innych urzędników. Do urn pójdą wyborcy, którzy chcą uzyskać większą część korzyści z boomu gospodarczego związanego ze sztuczną inteligencją, informuje The Japan Times.

Test dla prezydenta

Wyniki głosowania mogą zmienić krajobraz polityczny Tajwanu przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku. Mogą one przesądzić o tym, czy prezydent Lai Ching-te wyjdzie z nich wzmocniony w połowie swojej pierwszej czteroletniej kadencji.

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Rywalizacja partii

Demokratyczna Partia Postępowa Laia, która popiera samostanowienie wyspy, rywalizuje z Kuomintangiem, który publikacja charakteryzuje jako przyjazny Chinom, oraz jego mniejszym sojusznikiem — Tajwańską Partią Ludową.

Tym razem nie są stawką mandaty prezydenckie ani parlamentarne. Lokalna kampania koncentruje się na transporcie, bezpieczeństwie żywności, opiece nad osobami starszymi i dziećmi, a także kosztach życia. Jednocześnie wyniki wyborów mogą mieć szersze konsekwencje polityczne.

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