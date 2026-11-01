Na Tajwanie burmistrz Tajpej Chiang Wan-an stoi przed niespodziewanie wyrównaną kampanią o reelekcję: sondaże pokazują znaczne zmniejszenie jego przewagi nad Pumą Shenem, kandydatem rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej. Według South China Morning Post, sondaż przeprowadzony w ubiegłym tygodniu przez medium cyfrowe ETtoday dał Chiangowi 48,6% poparcia, a Shenowi 41,1%.

Wybory burmistrza Tajpej odbędą się 28 listopada w ramach tajwańskich wyborów uzupełniających „dziewięć w jednym”, podczas których jednocześnie wybierani będą urzędnicy dziewięciu szczebli władz lokalnych. Pod koniec maja sondaż TVBS wskazywał przewagę Chianga wśród wyborców centrowych — 57% do 14%. Na początku października różnica ta zmniejszyła się do 40% wobec 36%.

Mobilizacja zwolenników Shena

Profesor politologii z tajpejskiego Uniwersytetu Soochow Chang Yuan-hsiang powiązał zmianę dynamiki z szeregiem miejskich kontrowersji od maja, w tym dotyczących podtopień, bezpieczeństwa szkolnych obiadów, opieki nad dziećmi i innych usług miejskich. W jego ocenie epizody te pojedynczo nie stały się dużymi skandalami, lecz łącznie osłabiły reputację burmistrza jako stabilnego zarządcy.

Zwolennicy Shena organizują również masowe eskorty kandydata na nocnych targach oraz kolumny skuterów, które jego zespół aktywnie rozpowszechnia w mediach społecznościowych. Chang zauważył, że ten format, początkowo stworzony jako narzędzie kampanijne, przyciągnął szerszą uwagę, przede wszystkim młodych i centrowych wyborców.

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44-letni Shen, znany jako specjalista ds. bezpieczeństwa Tajwanu, założyciel organizacji obrony cywilnej Black Bear Academy i deputowany, zmienił styl kampanii. Obecnie kładzie nacisk na sprawy komunalne i kwestie dobrobytu, starając się zaprezentować jako bardziej przystępny kandydat. Przedstawiciele Kuomintangu podają w wątpliwość, czy taka zmiana jego pozycjonowania jest naturalną ewolucją polityka.

Znaczenie wyborów dla relacji z Pekinem

Analitycy uważają, że wynik w Tajpej będzie miał również znaczenie dla nadziei Kuomintangu na powrót do władzy w 2028 roku. Tajpej i sąsiednie Nowe Tajpej stanowią łącznie ponad jedną czwartą ludności Tajwanu, dlatego ich wyścigi o urząd burmistrza są ważne dla partii opozycyjnej.

Zwycięstwo Shena może także skomplikować kontakty przez Cieśninę Tajwańską. Pekin w 2024 roku umieścił go na liście tak zwanych „zagorzałych separatystów opowiadających się za niepodległością Tajwanu” i nałożył sankcje zakazujące jemu oraz jego rodzinie wjazdu do Chin kontynentalnych, Hongkongu i Makau. Dyrektor Tajwańskiego Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Strategicznych Wang Kun-yi stwierdził, że w razie zwycięstwa Shena pojawi się pytanie o przyszłość Forum Tajpej–Szanghaj — jednego z niewielu kanałów lokalnego dialogu między obiema stronami cieśniny.

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