Na Tajwanie w sobotę, wraz z wyborami lokalnymi, odbędzie się referendum w sprawie zniesienia polityki „ojczyzny bezatomowej” i wykorzystania energii jądrowej do ożywienia gospodarki. Głosowanie zainicjowała główna partia opozycyjna Kuomintang, informuje South China Morning Post.

Będzie to czwarte referendum dotyczące kwestii jądrowych w ciągu ostatnich ośmiu lat. Mogą w nim uczestniczyć wyborcy, którzy ukończyli 18 lat, podczas gdy w wyborach lokalnych głosują osoby od 20. roku życia. Spośród 20 mln wyborców uprawnionych do udziału w referendum prawie 403 tys. ma 18 lub 19 lat. Aby propozycja została przyjęta, liczba głosów „za” musi przewyższyć liczbę głosów „przeciw” i osiągnąć ustalony próg — nieco ponad 5 mln, czyli jedną czwartą wszystkich wyborców.

Zapotrzebowanie przemysłu na energię elektryczną

Ostatni działający reaktor Tajwanu w elektrowni jądrowej Maanshan w powiecie Pingtung został wyłączony w maju ubiegłego roku, realizując długoletnią obietnicę programową rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej. Jednocześnie gwałtowny wzrost energochłonnych branż, w tym produkcji półprzewodników i technologii sztucznej inteligencji, nasilił debatę o przywróceniu energetyki jądrowej.

Dla producentów chipów, w tym Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, nawet krótkie przerwy w dostawach energii mogą zakłócić produkcję, uszkodzić płytki podczas przetwarzania i spowodować znaczne straty. Były profesor inżynierii jądrowej na Narodowym Uniwersytecie Tsing Hua, Li Min, powiedział, że odizolowany system energetyczny wyspy i zależność od importowanych paliw kopalnych sprawiają, iż dostawy energii elektrycznej są podatne na zagrożenia.

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Według niego gaz ziemny zapewnia niemal połowę produkcji energii elektrycznej na Tajwanie, co stwarza ryzyko niedoborów paliwa w przypadku blokady morskiej. Paliwo jądrowe, w przeciwieństwie do gazu, można gromadzić z wyprzedzeniem.

Warunki ponownego uruchomienia reaktorów

Wiceminister gospodarki Tajwanu Lai Chien-hsin zaprzeczył bezpośredniemu związkowi między energetyką jądrową a wzrostem gospodarczym. Zaznaczył, że w ubiegłym roku gospodarka Tajwanu wzrosła o 8,76%, mimo że wyspa stała się bezatomowa. Według niego powrót do energetyki jądrowej jest możliwy tylko pod trzema warunkami: zagwarantowania bezpieczeństwa, istnienia realnego rozwiązania kwestii składowania odpadów radioaktywnych oraz społecznego konsensusu.

Udane referendum nie będzie oznaczać automatycznego wznowienia pracy elektrowni jądrowych. Jednak Max Lo, dyrektor wykonawczy Tajwańskiego Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Strategicznych w Tajpej, uważa, że jego wynik może dać przywódcy Tajwanu Williamowi Laiowi polityczne podstawy do zmiany polityki energetycznej partii rządzącej.

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