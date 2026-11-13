Tajwańska Stacja Badawcza Herbaty i Napojów opracowała metodę, która umożliwia zastąpienie przetworzonymi zużytymi liśćmi herbaty i fusami kawowymi do 15% surowców do produkcji plastiku, informuje Taipei Times.

Stabilne granulaty z odpadów

Metoda sproszkowywania stabilizuje jakość przetworzonych granulatów, rozwiązując problemy związane z różną średnicą granulek i zawartością wilgoci, powiedział dyrektor stacji Su Tsung-jen. Technologia umożliwia również kontrolowanie rozmiaru i koloru granulek oraz zachowanie ich aromatu zgodnie z potrzebami klientów.

Według Su może to zaoferować konsumentom bardziej naturalny wybór zamiast sztucznych barwników i aromatów. Stacja oczekuje, że metoda pomoże przetwarzać więcej odpadów od producentów napojów.

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Każdego roku na Tajwanie powstaje około 300 tys. ton odpadów herbacianych i 200 tys. ton fusów kawowych. Tsai Hsien-tsung, kierownik działu technologii przetwarzania, zaznaczył, że te rodzaje odpadów jako pierwsze zastosowano w tej metodzie, ponieważ są najpowszechniejszymi produktami ubocznymi produkcji napojów w kraju. Jego zdaniem technologię można również zastosować do innych pozostałości rolniczych.

Włókna do druku 3D i kapcie

Firma Pancolour Ink Co wykorzystała tę technologię do produkcji biodegradowalnych włókien do druku 3D. Jej dyrektor generalny Shen Wen-chang powiedział, że granulaty z odpadów herbacianych podczas produkcji zastępują zapach plastiku aromatem herbaty lub kawy.

Firma Tay Song Enterprise Co zastosowała przetworzone granulaty do produkcji kapci o zapachu herbaty. Menedżer ds. rozwoju Jonas Li nazwał kluczową zaletą metody zdolność do zachowywania związków aromatycznych herbaty. Stacja oferuje trzyletnią niewyłączną licencję na tę metodę za 100 tys. nowych dolarów tajwańskich, bez podatków.

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