Policja w powiecie Changhua na Tajwanie rozpoczęła dochodzenie w sprawie prawdopodobnego strzału do samochodu Wu Yin-ning, zastępczyni dyrektora wykonawczego Centrum Wspólnych Usług dla Centralnego Tajwanu przy Yuanie Wykonawczym. W uszkodzonej prawej tylnej lampie pojazdu znaleziono stalową kulkę, informuje Taipei Times.

Kulkę znaleziono podczas mycia samochodu

Według Wu Yin-ning jej kierowca zauważył pęknięcie w prawej tylnej lampie, gdy mył samochód. Wewnątrz uszkodzonego elementu znalazł stalową kulkę. Zakładając, że do pojazdu mogło zostać oddane strzały od tyłu, kierowca skontaktował się z komisariatem policji w Xihu i przekazał znaleziony przedmiot funkcjonariuszom.

Policja otrzymała zgłoszenie około godz. 23:00 7 listopada i utworzyła grupę śledczą, w której znaleźli się specjaliści od przeglądania nagrań z kamer monitoringu. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy incydent miał miejsce około północy 6 listopada na Autostradzie Krajowej nr 1. Eksperci zabezpieczyli dowody i analizują kąt możliwego strzału.

Policja sprawdza kilka wersji

Funkcjonariusze zaznaczyli, że sprawa może mieć związek z konfliktem drogowym. Obecnie ustalane są pochodzenie kulki, dokładna przyczyna uszkodzenia samochodu oraz motyw osoby prawdopodobnie związanej z incydentem.

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Wu Yin-ning oświadczyła, że mieszkańcy okolicy dobrze znają jej prywatny samochód, którego używa do podróży służbowych. Urzędniczka zazwyczaj siedzi na prawym tylnym siedzeniu. Jak powiedziała, kulka mogła trafić w szybę bezpośrednio za jej głową. Dopuszcza, że samochód mógł zostać wybrany celowo, ale nie wyklucza wersji przypadkowego strzału z broni pneumatycznej późnym wieczorem. Nikt nie ucierpiał.

Wcześniejsze spory polityczne

Gazeta osobno zaznacza, że w lipcu Wu Yin-ning oskarżyła przewodniczącego rady powiatu Changhua, Hsieha Tien-lina z Kuomintangu, o wykorzystanie czerwcowego bankietu do prowadzenia kampanii na rzecz jego ciotki Chen Chen-fei, kandydatki partii w wyborach na szefa gminy Xihu. 17 września prokuratura w Changhua zwróciła się do sądu o aresztowanie Hsieha Tien-lina i czterech innych osób, twierdząc, że bankiet mógł być ukrytym wydarzeniem wyborczym i naruszać ustawę o wyborach i odwoływaniu urzędników.

Hsieh Tien-lin i jego ojciec, Hsieh Hsin-lung, zostali aresztowani bez prawa kontaktu ze światem zewnętrznym. Matka polityka, była deputowana Kuomintangu Cheng Ju-fen, została zwolniona za kaucją w wysokości 1 mln nowych dolarów tajwańskich. Hsieh Hsin-lung został później zwolniony za kaucją w wysokości 10 mln nowych dolarów tajwańskich, a okres aresztu Hsieha Tien-lina przedłużono do 17 stycznia następnego roku.

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