Od niedzieli na Tajwanie wzrosną opłaty paliwowe dla pasażerów lotów międzynarodowych — będzie to czwarta podwyżka od początku roku. Jak informuje Taipei Times, tajwańska Administracja Lotnictwa Cywilnego ogłosiła zmianę po wzroście cen międzynarodowego paliwa lotniczego.

Nowe wysokości opłat

W przypadku krótkodystansowych tras międzynarodowych dopłata wzrośnie z 37,50 do 40 dolarów amerykańskich. Na lotach długodystansowych wzrośnie z 97,50 do 104 dolarów. Urząd zalicza do kierunków krótkodystansowych kraje Azji, z wyjątkiem Indii i państw Bliskiego Wschodu. Do kierunków długodystansowych zalicza Indie, Bliski Wschód, Europę, Ameryki, Afrykę, Oceanię i Antarktydę.

Wzrost cen paliwa lotniczego

Państwowa firma rafineryjna CPC Corp, Taiwan poinformowała, że jej referencyjna cena międzynarodowego paliwa lotniczego w tym miesiącu wzrosła do 183,09 dolara amerykańskiego za baryłkę. W ubiegłym miesiącu wynosiła 177,89 dolara za baryłkę. Firma aktualizuje ceny międzynarodowego paliwa lotniczego w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.

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W lipcu opłata paliwowa na krótkich trasach wynosiła 27,50 dolara, a na dalekich — 71,50 dolara. W sierpniu podniesiono ją odpowiednio do 30 i 78 dolarów, we wrześniu — do 32,50 i 84,50 dolara, a w ubiegłym miesiącu — do 37,50 i 97,50 dolara.

Wiceprezes ds. marketingu Cola Tours Lin Kuan-hsien powiedział, że ceny pakietów turystycznych wzrosły z powodu wyższych cen ropy w obliczu konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Europie. Jak stwierdził, wycieczki do Japonii zdrożały o 1–3 tys. dolarów tajwańskich, a podróże do Europy — o około 1–5 tys. dolarów tajwańskich, w zależności od trasy. Zaznaczył również, że podróżni są gotowi płacić więcej za wyjazdy oferujące wyjątkowe doświadczenia.

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