W powiecie Miaoli na Tajwanie we wtorek wypuszczono na wolność rocznego tajwańskiego niedźwiedzia czarnego Bagana, któremu po urazie spowodowanym przez sidła amputowano łapę. Poinformował o tym Taipei Times.

Ratunek i leczenie

Młodego samca znaleziono na początku roku w sidłach w pobliżu leśnego szlaku Sihmasian w gminie Tai'an. Mieszkańcy wsi zgłosili sprawę lokalnym władzom 4 lutego. Operację ratunkową prowadzili pracownicy oddziału w Hsinchu Agencji Leśnictwa i Ochrony Przyrody wraz z lokalnymi mieszkańcami, administracją Parku Narodowego Shei-Pa oraz Tajwańskim Instytutem Badań Bioróżnorodności.

W chwili uratowania niedźwiedź ważył około 30 kg. Po kilku miesiącach leczenia jego waga wzrosła do 50 kg. Starszyzna lokalnej wioski ludu Atayal, Banux, nadała zwierzęciu imię Bagan, które w języku atayal oznacza „lato”, życząc niedźwiedziowi zdrowego wzrostu i obfitych zbiorów.

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Przygotowanie do powrotu

Od kwietnia zespół weterynaryjny szkolił Bagana w poszukiwaniu pożywienia i wspinaczce, aby mógł przystosować się do życia w górach. Pracownicy lokalnych stacji i mieszkańcy wsi zbierali dla niego także dziko rosnące rośliny i owoce, w tym aksamitne jabłka i żołędzie, tworząc dietę roślinną.

W lipcu specjaliści zaczęli obserwować, jak niedźwiedź reaguje na zbliżanie się ludzi i czy ich unika. W ubiegłym miesiącu zespół uznał, że stan fizyczny Bagana, jego umiejętności przetrwania i zachowanie spełniają wymogi powrotu na wolność. Do wypuszczenia wybrano górski obszar w pobliżu szlaku, lecz daleko od wioski Banux.

Agencja współpracuje z lokalnymi społecznościami rdzennymi nad utworzeniem grupy patrolowej do ochrony czarnych niedźwiedzi oraz organizuje wydarzenia dotyczące powrotu zwierząt do przyrody i zapobiegania konfliktom między ludźmi a niedźwiedziami. We wsi otwarto także sklep promujący i sprzedający ulepszone sidła, które według oddziału mają zmniejszyć ryzyko złapania czarnych niedźwiedzi w pułapki.

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