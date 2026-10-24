Na Tajwanie starszy oficer jednostki żandarmerii wojskowej, która chroni specjalną dzielnicę Boai w Tajpej, gdzie znajdują się kluczowe instytucje państwowe, został zawieszony w służbie na czas śledztwa. Dowództwo Żandarmerii Wojskowej potwierdziło, że bada zarzuty złego traktowania personelu i możliwego zatuszowania poważnego incydentu bezpieczeństwa.

Jak podaje Taipei Times, wspólną skargę na pułkownika Tsai Cheng-chiena złożono do Biura Prezydenta i Ministerstwa Obrony Narodowej. Według lokalnych mediów skarga zarzuca oficerowi wielokrotne używanie wulgaryzmów i obrażanie personelu podczas zgromadzeń, co zdaniem skarżących podważało morale personelu.

Twierdzenia zawarte w skardze

Autorzy skargi oświadczyli również, że podczas ćwiczeń Han Kuang w październiku 2025 roku i sierpniu 2026 roku pułkownik rzekomo nie zgłosił przypadków samowolnego opuszczenia służby. Chodzi także o sytuacje, w których żołnierze byli bliscy wyrządzenia sobie krzywdy po naganach od Tsaia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W skardze wspomniano o kapralu, który w maju upadł i doznał złamania podczas testu w bazie, a także o sierżancie pierwszej klasy, który odniósł ciężkie obrażenia po uderzeniu w szybę po naganie od Tsaia. Twierdzi się, że w obu przypadkach poszkodowanych nie przewieziono do szpitala karetką pogotowia. Skarżący zasugerowali również, że oficer chciał uniknąć udokumentowania incydentów i zgłoszenia ich wyższemu dowództwu.

Reakcja dowództwa

Dowództwo Żandarmerii Wojskowej oświadczyło, że zarzuty wskazują na możliwe problemy z zarządzaniem i przywództwem. Wojsko nie będzie tolerować złego traktowania, ukrywania raportów ani nadużywania władzy, a dla poszkodowanych zorganizowano pomoc medyczną i wsparcie psychologiczne.

Dowództwo obiecało szybko i rygorystycznie zbadać sprawę, zapewniając jednocześnie, że nikt nie zostanie bezpodstawnie oskarżony ani zwolniony z odpowiedzialności. Jeśli naruszenia zostaną potwierdzone, osobom zaangażowanym mogą grozić środki administracyjne, karne i dyscyplinarne.

Czytaj nas na