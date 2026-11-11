Tajwańskie organy ścigania zajęły aktywa o wartości około 1,32 mld NT$, które Najwyższa Prokuratura uznaje za prawdopodobne dochody z przestępstw. Jak podaje Taipei Times, zajęcia przeprowadzono w ramach dwóch ogólnokrajowych operacji przeciwko nielegalnym przepływom finansowym. Prokuratura oświadczyła, że działania miały zapobiec możliwemu wpływowi nielegalnych zagranicznych środków na wybory 28 listopada.

Dwie fazy operacji

Pierwsza faza trwała od 17 sierpnia do 4 września, a druga — od 9 października do piątku poprzedzającego oświadczenie urzędu. Operacje były wymierzone w sieci podziemnych przekazów pieniężnych, nielegalną działalność finansową, pranie pieniędzy i hazard.

Po zakończeniu obu faz organy ścigania wykryły 445 spraw związanych z nielegalnymi przepływami finansowymi. Sądy zatwierdziły również tymczasowe aresztowanie 146 podejrzanych.

Wśród zajętego mienia znalazły się gotówka i środki na rachunkach bankowych o wartości około 1,32 mld NT$, ponad 1,86 mln tokenów kryptowalutowych, 56 nieruchomości, 30 pojazdów, ponad 70 kg złota i ponad 700 kg srebra. Zajęto także około 100 przedmiotów luksusowych, w tym markowe torby, drogie zegarki i biżuterię.

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Oddzielne sprawy dotyczące prania pieniędzy i zakładów

Biuro Śledcze Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu osobno poinformowało, że w 103 sprawach wykryło nielegalne przepływy finansowe o wartości 85,84 mld NT$ i zajęło około 2,25 mld NT$ prawdopodobnych dochodów z przestępstw. Podczas drugiej operacji biuro zaangażowało 13 jednostek regionalnych, objęło działaniami 44 sprawy i przeprowadziło przeszukania w 120 miejscach.

Śledczy przesłuchali 198 osób: sędziowie zdecydowali o tymczasowym aresztowaniu 18 z nich, a kolejne 62 zwolniono za kaucją. Biuro Śledcze ds. Przestępczości ze swojej strony podało, że od początku roku wykryło 22 sprawy prania pieniędzy i dziewięć spraw dotyczących podziemnych przekazów pieniężnych.

Podczas nalotów na sieci hazardowe policja odnotowała również 21 przypadków zakładów dotyczących wyborów, 92 sprawy dotyczące stacjonarnych lokali hazardowych, 93 sprawy dotyczące podziemnych loterii i 328 spraw dotyczących hazardu online. W postępowaniach tych figurowało 1 581 osób, policja zajęła ponad 39,31 mln NT$ w gotówce, a łączna kwota związana ze sprawami hazardowymi przekroczyła 28,2 mld NT$.

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